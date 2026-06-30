Через удари України посилюються паливні проблеми в армії РФ, - Трегубов

Перебої з пальним фіксують навіть у бойових підрозділах РФ. Українські удари по тилах послаблюють логістику та постачання окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

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"Далекобійні удари Сил оборони України по військових та енергетичних об'єктах на території держави-агресорки РФ – це дуже ефективний засіб впливу на ситуацію в Росії безпосередньо. Адже наслідки розпочатої Путіним війни тепер відчуває як російське суспільство від Брянщини до Сахаліну, так і ворожа армія. І "перебої з пальним починаються у бойових частинах РФ",- зазначив Трегубов.

Удари по НПЗ впливають на Крим і південне угруповання РФ

Та підкреслив, що удари по об’єктах на кшталт Слов’янська-на-Кубані мають стратегічні наслідки для логістики ворога.

"Якщо брати конкретно атаку на Слов'янськ-на-Кубані, то це остаточно ховає будь-які мрії на відновлення постачання пального в Крим". А відтак і на можливості постачання його для південного угруповання російських військ. Тобто це помітять усі й "зрештою можна сказати, що війна прийшла на територію Російської Федерації. І не обмежено, як це було під час Курської операції, а загалом", - додає офіцер.

Наслідки відчують у всій Росії

У разі продовження системних ударів по паливній інфраструктурі ефект стане загальнонаціональним, вважає військовий.

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"Це помітить і російське суспільство від Брянщини до Сахаліна, і це помітить російська армія дуже добре", - зазначив Трегубов.

Він додав, що скорочення переробних потужностей і проблеми з розподілом ресурсів можуть спричинити внутрішню логістичну кризу в РФ.

За оцінкою речника, наслідки українських ударів вже виходять за межі окремих епізодів і формують системний вплив на ситуацію в РФ.

"Зрештою можна сказати, що війна прийшла на територію Російської Федерації", - підсумував він.

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