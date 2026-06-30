Нидерланды назвали Россию главной угрозой для Европы

Минобороны Нидерландов назвало РФ главной угрозой для Европы. Страна планирует укрепить армию, оборонную промышленность и увеличить численность военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Министерство обороны Нидерландов в новой "Белой книге" определило Россию как "самую большую и непосредственную угрозу миру и стабильности в Европе".

Документ определяет приоритеты развития оборонной сферы страны и предусматривает существенное усиление Вооруженных сил в ближайшие годы.

Армию планируют увеличить до 100 тысяч военнослужащих

Согласно плану, к 2030 году численность нидерландских военнослужащих должна увеличиться примерно до 100 тысяч человек. Достичь этого планируется за счет расширения набора, совершенствования системы подготовки военных и повышения уровня содержания личного состава.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус подчеркнула, что страна вынуждена ускорить укрепление своей обороноспособности.

"Мир уже давно не был таким опасным. Мы движемся вперед в ускоренном режиме, чтобы укрепить наши вооружённые силы, оборонную промышленность и общество", - добавила Ешилгез-Зегериус.

Что этому предшествовало?

Польская разведка рассматривает сценарии провокаций со стороны России в отношении стран Балтии, в частности с участием так называемых "зеленых человечков".

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