Нідерланди назвали Росію головною загрозою для Європи
Міноборони Нідерландів визначило РФ головною загрозою для Європи. Країна планує зміцнити армію, оборонну промисловість і збільшити чисельність військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Міністерство оборони Нідерландів у новій "Білій книзі" визначило Росію як "найбільшу та найбезпосереднішу загрозу миру та стабільності в Європі".
Документ окреслює пріоритети розвитку оборонної сфери країни та передбачає суттєве посилення Збройних сил у найближчі роки.
Армію планують збільшити до 100 тисяч військових
Згідно з планом, до 2030 року чисельність нідерландських військовослужбовців мають збільшити приблизно до 100 тисяч осіб. Досягти цього планують шляхом розширення набору, покращення системи підготовки військових та підвищення рівня утримання особового складу.
Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус наголосила, що країна змушена прискорити зміцнення своєї обороноздатності.
"Світ уже давно не був таким небезпечним. Ми рухаємося вперед у прискореному режимі, щоб зміцнити наші збройні сили, оборонну промисловість та суспільство", - додала Єшилгьоз-Зегеріус.
Що передувало?
Польська розвідка враховує сценарії провокацій Росії щодо країн Балтії, зокрема за участю так званих "зелених чоловічків".
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