Среди нарушений со стороны представителей ВЛК 90% - коррупция, 10% - некомпетентность, - председатель ЦВЛК Мирошниченко
Если говорить о нарушениях со стороны представителей ВЛК, то причиной большинства из них является коррупционная составляющая, а меньшинства - некомпетентность.
Об этом заявил председатель ЦВЛК Дмитрий Мирошниченко в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Я бы сказал, 90 к 10. По сравнению с коррупционной составляющей некомпетентность в глобальном масштабе государства теряется. Понимаете, если врач принимает неправильные решения, его можно заменить в составе комиссии, поставить более квалифицированного. Можно пригласить нас; мы можем пригласить врача, объяснить: от вас идут такие решения, мы их вам не утверждаем. Вы здесь допускаете ошибку. Этот вопрос не исследуете, здесь не доказываете", - пояснил он.
По мнению Мирошниченко, вопрос в том, чего хочет врач ВЛК.
"Хочет ли он обогатиться путём коррупции или же - достичь определённого дзен, разобраться во всех этих вопросах и работать качественно? Если речь идёт о втором варианте - мы поможем. Мы никому ещё не отказывали. Но если он с самого начала нацелен на коррупцию, то хоть кол ему на голову вбей. Пока его не поймают с поличным правоохранители, он будет этим заниматься. Деньги очень меняют людей.
И здесь я должен кое-что сказать. Я против коррупции, у меня к ней нулевая терпимость. Но, на мой взгляд, такая профессия в обществе, как врачи (а также и учителя), должна иметь достойное обеспечение, в том числе и для того, чтобы потом они не подвергались таким рискам. Если врач будет зарабатывать в Киеве условно 20 тысяч гривен, он даже нормально прожить на это не сможет. А поскольку у него дома есть голодные рты, которые хотят каждый день есть, то он ищет возможность, как заработать. Законопослушный устраивается на подработку, где-нибудь в частной клинике, чтобы увеличить свой доход. А есть такие, которые идут другим путем", - пояснил он.
Полный текст интервью с председателем Центральной военно-медицинской комиссии Дмитрием Мирошниченко читайте по ссылке.
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