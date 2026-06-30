Новая Зеландия выделила Украине почти 3 млн долларов гуманитарной помощи

Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине дополнительной гуманитарной помощи в размере 5 млн новозеландских долларов, что составляет почти 3 млн долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи

В министерстве иностранных дел страны отметили, что решение принято на фоне продолжающихся российских атак на Украину.

"В то время как Россия продолжает свои жестокие атаки, Новая Зеландия предоставляет Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов. Новая Зеландия решительно поддерживает Украину и ее народ", - говорится в сообщении.

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Сибига поблагодарил за поддержку

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил правительство Новой Зеландии за решение выделить дополнительные средства.

"В то время как Россия продолжает свои жестокие атаки на украинских граждан и объекты жизненно важной инфраструктуры, мы высоко ценим этот вклад в укрепление устойчивости нашего народа. Мы глубоко благодарны Новой Зеландии за ее принципиальную солидарность с Украиной и нашим народом", - отметил он.

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