Нова Зеландія виділила Україні майже $3 млн гуманітарної допомоги

Нова Зеландія оголосила про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 5 млн новозеландських доларів, що становить майже 3 млн доларів США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії.

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Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги

У зовнішньополітичному відомстві країни зазначили, що рішення ухвалене на тлі триваючих російських атак на Україну.

"У той час як Росія продовжує свої жорстокі атаки, Нова Зеландія надає Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 5 мільйонів доларів. Нова Зеландія рішуче підтримує Україну та її народ", – йдеться у повідомленні.

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Сибіга подякував за підтримку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував уряду Нової Зеландії за рішення виділити додаткові кошти.

"У той час, як Росія продовжує свої жорстокі атаки на українських цивільних громадян та об’єкти життєво важливої інфраструктури, ми високо цінуємо цей внесок у зміцнення стійкості нашого народу. Ми глибоко вдячні Новій Зеландії за її принципову солідарність з Україною та нашим народом", – зазначив він.

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