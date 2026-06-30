Поезда из Харькова массово задерживаются: отдельные рейсы опаздывают почти на пять часов, - "Укрзализныця"

Ряд пассажирских поездов, курсирующих из Харькова и в Харьков, 30 июня следуют с существенными задержками. Больше всего опаздывает рейс Харьков - Одесса, который отстает от расписания почти на пять часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".

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Какие поезда задерживаются

По состоянию на 12:10 наибольшие задержки наблюдаются у следующих рейсов:

№7/8 Харьков – Одесса – 4 часа 55 минут;

№17/18 Харьков – Ужгород – 3 часа 23 минуты;

№123/124 Харьков – Черновцы – 3 часа 8 минут;

№1/2 Харьков – Рахов – 3 часа 8 минут;

№93/94 Харьков – Хелм – 2 часа 19 минут;

№21/22 Харьков – Львов – 1 час 53 минуты;

№7/8 Одесса – Харьков – 1 час 2 минуты;

№15/16 Ивано-Франковск – Харьков – 21 минута.

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Причиной стали боевые действия

В "Укрзализныце" пояснили, что задержки большинства рейсов связаны с боевыми действиями.

Исключением является поезд №93/94 Харьков – Хелм, который опаздывает из-за задержек при пересечении государственной границы.

Также из-за боевых действий с задержками более трех часов курсируют поезда №3/4 Ужгород – Днепр-Главный и №31/32 Пшемысль-Главный – Запорожье-1, а также отдельные рейсы в Сумы.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлением информации о движении поездов через официальные каналы "Укрзализныци".

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