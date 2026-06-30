Поезда из Харькова массово задерживаются: отдельные рейсы опаздывают почти на пять часов, - "Укрзализныця"
Ряд пассажирских поездов, курсирующих из Харькова и в Харьков, 30 июня следуют с существенными задержками. Больше всего опаздывает рейс Харьков - Одесса, который отстает от расписания почти на пять часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".
Какие поезда задерживаются
По состоянию на 12:10 наибольшие задержки наблюдаются у следующих рейсов:
- №7/8 Харьков – Одесса – 4 часа 55 минут;
- №17/18 Харьков – Ужгород – 3 часа 23 минуты;
- №123/124 Харьков – Черновцы – 3 часа 8 минут;
- №1/2 Харьков – Рахов – 3 часа 8 минут;
- №93/94 Харьков – Хелм – 2 часа 19 минут;
- №21/22 Харьков – Львов – 1 час 53 минуты;
- №7/8 Одесса – Харьков – 1 час 2 минуты;
- №15/16 Ивано-Франковск – Харьков – 21 минута.
Причиной стали боевые действия
В "Укрзализныце" пояснили, что задержки большинства рейсов связаны с боевыми действиями.
Исключением является поезд №93/94 Харьков – Хелм, который опаздывает из-за задержек при пересечении государственной границы.
Также из-за боевых действий с задержками более трех часов курсируют поезда №3/4 Ужгород – Днепр-Главный и №31/32 Пшемысль-Главный – Запорожье-1, а также отдельные рейсы в Сумы.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлением информации о движении поездов через официальные каналы "Укрзализныци".
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