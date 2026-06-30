Поїзди з Харкова масово затримуються: окремі рейси запізнюються майже на п’ять годин, - Укрзалізниця
Низка пасажирських поїздів, які курсують із Харкова та до Харкова, 30 червня рухаються із суттєвими затримками. Найбільше запізнюється рейс Харків – Одеса, який відстає від графіка майже на п'ять годин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Укрзалізниця".
Які поїзди затримуються
Станом на 12:10 найбільші затримки мають такі рейси:
- №7/8 Харків – Одеса – 4 години 55 хвилин;
- №17/18 Харків – Ужгород – 3 години 23 хвилини;
- №123/124 Харків – Чернівці – 3 години 8 хвилин;
- №1/2 Харків – Рахів – 3 години 8 хвилин;
- №93/94 Харків – Хелм – 2 години 19 хвилин;
- №21/22 Харків – Львів – 1 година 53 хвилини;
- №7/8 Одеса – Харків – 1 година 2 хвилини;
- №15/16 Івано-Франківськ – Харків – 21 хвилина.
Причиною стали бойові дії
В "Укрзалізниці" пояснили, що затримки більшості рейсів пов'язані з впливом бойових дій.
Винятком є поїзд №93/94 Харків – Хелм, який запізнюється через затримки під час проходження державного кордону.
Також через бойові дії із затримками понад три години курсують поїзди №3/4 Ужгород – Дніпро-Головний та №31/32 Пшемисль Головний – Запоріжжя-1, а також окремі рейси до Сум.
Пасажирам рекомендують стежити за оновленням інформації про рух поїздів через офіційні канали "Укрзалізниці".
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