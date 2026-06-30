Поїзди з Харкова масово затримуються: окремі рейси запізнюються майже на п’ять годин, - Укрзалізниця

Низка пасажирських поїздів, які курсують із Харкова та до Харкова, 30 червня рухаються із суттєвими затримками. Найбільше запізнюється рейс Харків – Одеса, який відстає від графіка майже на п'ять годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Укрзалізниця".

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Які поїзди затримуються

Станом на 12:10 найбільші затримки мають такі рейси:

№7/8 Харків – Одеса – 4 години 55 хвилин;

№17/18 Харків – Ужгород – 3 години 23 хвилини;

№123/124 Харків – Чернівці – 3 години 8 хвилин;

№1/2 Харків – Рахів – 3 години 8 хвилин;

№93/94 Харків – Хелм – 2 години 19 хвилин;

№21/22 Харків – Львів – 1 година 53 хвилини;

№7/8 Одеса – Харків – 1 година 2 хвилини;

№15/16 Івано-Франківськ – Харків – 21 хвилина.

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Причиною стали бойові дії

В "Укрзалізниці" пояснили, що затримки більшості рейсів пов'язані з впливом бойових дій.

Винятком є поїзд №93/94 Харків – Хелм, який запізнюється через затримки під час проходження державного кордону.

Також через бойові дії із затримками понад три години курсують поїзди №3/4 Ужгород – Дніпро-Головний та №31/32 Пшемисль Головний – Запоріжжя-1, а також окремі рейси до Сум.

Пасажирам рекомендують стежити за оновленням інформації про рух поїздів через офіційні канали "Укрзалізниці".

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