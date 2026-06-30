Россия вновь атаковала энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине: электроснабжение оперативно восстановили

Враг в очередной раз атаковал энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в течение суток враг обстреливал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Из-за этого часть семей прифронтовой зоны осталась без света.

Энергетики ДТЭК оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение было восстановлено для всех семей, которые остались без света в результате атаки.

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