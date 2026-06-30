РФ знову атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: електропостачання оперативно відновили
Ворог вчергове атакував енергетичні об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Які наслідки?
Як зазначається, протягом доби ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.
Енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи. Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.
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