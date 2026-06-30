Операция "Опекун": полиция провела 65 обысков в 24 областях, 82 фигурантам предъявлены подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Продолжается комплексная и долгосрочная инициатива полиции, направленная на раскрытие схем уклонения от мобилизации и незаконного увольнения с военной службы. В рамках этих мероприятий расследуются факты подделки документов, медицинских справок и использования фиктивного ухода за родственниками-инвалидами для получения отсрочек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Как работала схема?
В данных случаях речь идет не только о причастности военнообязанных, но и о тех, кто способствует созданию и реализации незаконных механизмов.
Основная схема заключается в подаче в воинские части и ТЦК поддельных или недостоверных медицинских документов о состоянии здоровья - как собственном, так и близких лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Однако по результатам проверок было установлено, что "больные" мужчины или их родственники не обращались в медицинские учреждения, не проходили лечения и обследований, либо по номеру предоставленной медицинской документации помощь действительно получали, но совсем другие люди. Все эти действия получили четкую правовую оценку: от уклонения от призыва до самовольного оставления службы, мошенничества и подделки документов.
Новые обыски
В период с 18 по 26 июня правоохранители провели VIII этап операции "Опекун". В рамках этого этапа сотрудники Департамента стратегических расследований и его территориальных управлений, Главного следственного управления Нацполиции и следственных подразделений областных управлений полиции, ГБР и прокуратур совместно со службой внутренней безопасности ВСУ провели 65 обысков.
Меры проходили в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях.
Подозрения
По их результатам, только в рамках этого этапа подозрения были предъявлены 82 фигурантам. Среди них - военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений и ВУЗов, а также жители разных регионов - организаторы и участники схем.
Действия разоблаченных лиц квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:
- 190 (мошенничество),
- 358 (подделка документов и их использование),
- 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),
- 336 (уклонение от призыва во время мобилизации),
- 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- 366 (служебный подлог),
- 369-2 (злоупотребление влиянием),
- 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом),
- 426-1 (превышение военным должностным лицом полномочий или служебных полномочий).
Также изъяли медицинскую документацию, с помощью которой военнослужащие и военнообязанные уволились со службы и уклонились от мобилизации, а также мобильные телефоны.
Подробнее об операции "Опекун"
Всего с начала операции, которая продолжается с мая 2025 года, проведено уже VIII этапов, подозрение предъявлено 407 фигурантам, а 173 обвинительных акта направлены в суд.
Продолжается сбор доказательств и принимаются меры по отмене незаконно полученных отсрочек и освобождений, а также по привлечению лиц, причастных к злоупотреблениям, к уголовной ответственности.
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