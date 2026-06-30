Операція "Опікун": поліція провела 65 обшуків у 24 областях, 82 фігуранти отримали підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває комплексна та довгострокова ініціатива поліції, спрямована на викриття схем ухилення від мобілізації та незаконного звільнення з військової служби. У межах заходів розслідуються факти підроблення документів, медичних довідок та використання фіктивного догляду за родичами з інвалідністю для отримання відстрочок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Як працювала схема?

У даних випадках йдеться не лише про причетність військовозобов’язаних, а й про тих, хто сприяє створенню та реалізації незаконних механізмів.

Основна схема полягає в поданні до військових частин та ТЦК підроблених або недостовірних медичних документів щодо стану здоров’я - як власного, так і близьких осіб, які потребують постійного догляду. Однак, за результатами перевірок встановили, що "хворі" чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди. Усі ці дії отримали чітку правову оцінку: від ухилення від призову до самовільного залишення служби, шахрайства та підроблення документів.

Нові обшуки

Упродовж 18-26 червня правоохоронці провели VIII етап операції "Опікун". У межах цього етапу співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та його територіальних управлінь, Головного слідчого управління Нацполіції та слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, ДБР та прокуратур спільно з внутрішньою безпекою ЗСУ провели 65 обшуків.











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Заходи проходили у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонський, Чернівецькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Підозри

За їх результатами, лише в межах цього етапу, підозри отримали 82 фігуранта. Серед них - військовослужбовці, службовці медичних закладів та ВЧ, а також мешканці різних регіонів – організатори та учасники схем.

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Дії викритих осіб кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

190 (шахрайство),

358 (підроблення документів та їх використання),

332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України),

336 (ухилення від призову під час мобілізації),

364 (Зловживання владою або службовим становищем),

366 (Службове підроблення),

369-2 (Зловживання впливом),

409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Також вилучили медичну документацію, за допомогою якої військовослужбовці та військовозобов'язані звільнилися зі служби та ухилилися від мобілізації, мобільні телефони.

Більше про операцію "Опікун"

Загалом із початку операції, яка триває з травня 2025 року, проведено вже VIIІ етапів, підозру отримали 407 фігурантів, а 173 обвинувальних актів скеровано до суду.

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Продовжуються збір доказової бази й вживаються заходи для скасування незаконно отриманих відстрочок і звільнень, а також для притягнення причетних до зловживань осіб до кримінальної відповідальності.