В Беларуси уже второй месяц удерживают под стражей гражданина Украины, который хотел выехать в Польшу, - правозащитники

В Беларуси уже второй месяц находится под стражей гражданин Украины Богдан Гериш, задержанный во время транзита через страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

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Украинца задержали при пересечении границы

По данным правозащитников, 29-летний Богдан Гериш проживает и работает в Риме. 6 мая он ехал рейсовым автобусом из Латвии в Польшу через территорию Беларуси.

Во время пограничного контроля белорусские силовики задержали украинца, изъяли его телефон и документы, в том числе действующий итальянский вид на жительство.

8 мая Гериш позвонил родным из изолятора и сообщил, что его арестовали на 15 суток – до 22 мая.

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Связи с украинцем нет

После этого мужчина больше не выходил на связь. Родственники выяснили, что его содержат в Октябрьском изоляторе временного содержания в Гродно.

По их словам, адвокат не может получить разрешение на встречу с подзащитным.

Правозащитники отмечают, что после начала полномасштабной войны России против Украины в Беларуси участились случаи задержания граждан Украины по политическим мотивам. По информации "Вясны", украинцев на границе усиленно проверяют, допрашивают, осматривают их телефоны и задают вопросы о войне и цели поездки.

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