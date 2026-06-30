В Беларуси уже второй месяц удерживают под стражей гражданина Украины, который хотел выехать в Польшу, - правозащитники
В Беларуси уже второй месяц находится под стражей гражданин Украины Богдан Гериш, задержанный во время транзита через страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
Украинца задержали при пересечении границы
По данным правозащитников, 29-летний Богдан Гериш проживает и работает в Риме. 6 мая он ехал рейсовым автобусом из Латвии в Польшу через территорию Беларуси.
Во время пограничного контроля белорусские силовики задержали украинца, изъяли его телефон и документы, в том числе действующий итальянский вид на жительство.
8 мая Гериш позвонил родным из изолятора и сообщил, что его арестовали на 15 суток – до 22 мая.
Связи с украинцем нет
После этого мужчина больше не выходил на связь. Родственники выяснили, что его содержат в Октябрьском изоляторе временного содержания в Гродно.
По их словам, адвокат не может получить разрешение на встречу с подзащитным.
Правозащитники отмечают, что после начала полномасштабной войны России против Украины в Беларуси участились случаи задержания граждан Украины по политическим мотивам. По информации "Вясны", украинцев на границе усиленно проверяют, допрашивают, осматривают их телефоны и задают вопросы о войне и цели поездки.
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