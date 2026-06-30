У Білорусі другий місяць утримують під вартою громадянина України, який хотів виїхати до Польщі, - правозахисники

У Білорусі другий місяць утримують під вартою громадянина України Богдана Геріша, якого затримали під час транзиту через країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

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Українця затримали під час перетину кордону

За даними правозахисників, 29-річний Богдан Геріш проживає та працює в Римі. 6 травня він їхав рейсовим автобусом із Латвії до Польщі через територію Білорусі.

Під час прикордонного контролю білоруські силовики затримали українця, вилучили його телефон і документи, зокрема чинну італійську посвідку на проживання.

8 травня Геріш зателефонував рідним із ізолятора та повідомив, що його заарештували на 15 діб – до 22 травня.

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Зв'язку з українцем немає

Після цього чоловік більше не виходив на зв'язок. Родичі з'ясували, що його утримують у Жовтневому ізоляторі тимчасового тримання в Гродно.

За їхніми словами, адвокат не може отримати дозвіл на зустріч із підзахисним.

Правозахисники зазначають, що після початку повномасштабної війни Росії проти України в Білорусі почастішали випадки затримання громадян України з політичних мотивів. За інформацією "Вясни", українців на кордоні посилено перевіряють, допитують, оглядають їхні телефони та ставлять запитання щодо війни і мети поїздки.

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