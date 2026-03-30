Викрадення заради грошей: у Празі судять чотирьох українців

У Празі розпочався судовий процес у справі про викрадення людини та пограбування, фігурантами якої є четверо громадян України та громадянка Чехії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinky

За даними слідства, підозрюваним інкримінують незаконне обмеження свободи та пограбування, яке може бути перекваліфіковане у вимагання. У разі доведення вини кожному з них загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Обставини справи та деталі злочину

На лаві підсудних опинилися Степан Поп, Андріан Кереханин, Андрій Бедей, Михайло Федоранич та Марія-Анна Бочанова.

Слідство вважає, що у квітні 2025 року група викрала 21-річну дівчину, підозрюючи її у причетності до відмивання 260 тисяч чеських крон, отриманих через інтернет-шахрайство.

За версією правоохоронців, учасники групи, узгодивши свої дії, виманили дівчину у машину, застосували психологічний тиск, двічі застосовували до неї перцевий спрей і залишали замкненою у машині, де розпилили його. Потім, коли її випустили, один з хлопців наводив на неї зброю і питав, де гроші, інший обіцяв поливати її з балончика "за кожну неправильну відповідь". Після того її перевезли в інше місце та погрожували "вбити і закопати", якщо гроші не знайдуться до опівночі.

Врешті дівчина частково виконала вимоги викрадачів, давши інструкції сусідці, з якою разом проживає, щоб вона передала їм її телефон.

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Пізніше викрадену привезли додому, щоб вона могла перевдягтися. Сусідка зорієнтувалась і замкнула дівчину разом з її "конвоїром" у кімнаті та викликала поліцію.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Під час розгляду справи троє з них визнали провину, однак заперечують, що діяли як організована група.

Судовий процес триває, і остаточну кваліфікацію дій обвинувачених визначить суд.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині правоохоронці затримали громадянина України за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

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