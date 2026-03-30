Похищение ради денег: в Праге судят четверых украинцев

В Праге начался судебный процесс по делу о похищении человека и ограблении, фигурантами которого являются четверо граждан Украины и гражданка Чехии.

По данным следствия, подозреваемым инкриминируют незаконное ограничение свободы и ограбление, которое может быть переквалифицировано в вымогательство. В случае доказательства вины каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела и детали преступления

На скамье подсудимых оказались Степан Поп, Андриан Кереханин, Андрей Бедей, Михаил Федоранич и Мария-Анна Бочанова.

Следствие считает, что в апреле 2025 года группа похитила 21-летнюю девушку, подозревая ее в причастности к отмыванию 260 тысяч чешских крон, полученных путем интернет-мошенничества.

По версии правоохранителей, участники группы, согласовав свои действия, заманили девушку в машину, оказали на нее психологическое давление, дважды применили к ней перцовый спрей и оставили запертой в машине, где распылили его. Затем, когда ее выпустили, один из парней наводил на нее оружие и спрашивал, где деньги, другой обещал поливать ее из баллончика "за каждый неправильный ответ". После этого ее перевезли в другое место и угрожали "убить и закопать", если деньги не найдутся до полуночи.

В конце концов девушка частично выполнила требования похитителей, дав инструкции соседке, с которой она проживает, чтобы та передала им ее телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог оборонного завода в Чехии: задержан пятый подозреваемый

Позже похищенную привезли домой, чтобы она могла переодеться. Соседка сориентировалась и заперла девушку вместе с ее "конвоиром" в комнате и вызвала полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых. В ходе рассмотрения дела трое из них признали вину, однако отрицают, что действовали как организованная группа.

Судебный процесс продолжается, и окончательную квалификацию действий обвиняемых определит суд.

Читайте также: В Украине и Индонезии расследуют похищение и убийство 28-летнего украинца на Бали

"Вор у вора, дубинку украл..."Як же ж мене проклинали деякі форумчани - коли я написав, що, поряд з "добропорядними" українцями, на Захід поперлась купа "бруду", невихованого, жадібного, того, хто живиться злочинним шляхом! І судять, часто, про нас, саме за останніми - а не за "добропорядними... Бо люди "зло" сприймають болючіше, і запам'ятовують краще та надовше, ніж "добро"...
30.03.2026 19:41 Ответить
Міндіч з подільниками в Уряді, теж системно викрадали гроші в Українців, але пересидент мовчить про цей злочин, витріщивши очі??? Милованов може підтвердити, що саме він оце і «не бачив», за ті гроші, які йому запропонували, щоб «не бачити»!!
30.03.2026 19:44 Ответить
"...Міндіч з подільниками в Уряді, теж системно викрадали гроші..."
Пане Олександр, не забувайте, що в Україні є "Закон про антисемітизм". Тобто, єдиний у світі закон, котрий в багатонаціональній державі захищає виключно одну націю.
30.03.2026 20:18 Ответить
Короче, кримінальні розборки. А цих підарів треба повернути в Україну і на розмінування за ухилянство.
30.03.2026 19:54 Ответить
це мабуть з тих, що і в послиці не потрапили і такими мощними хвігурами як йузік, лисий & K° від трускавецьких курсів, а потім і від владного корита були віджаті. от від завидок таке й трапилось ))
30.03.2026 19:54 Ответить
 
 