Похищение ради денег: в Праге судят четверых украинцев
В Праге начался судебный процесс по делу о похищении человека и ограблении, фигурантами которого являются четверо граждан Украины и гражданка Чехии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Novinky
По данным следствия, подозреваемым инкриминируют незаконное ограничение свободы и ограбление, которое может быть переквалифицировано в вымогательство. В случае доказательства вины каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.
Обстоятельства дела и детали преступления
На скамье подсудимых оказались Степан Поп, Андриан Кереханин, Андрей Бедей, Михаил Федоранич и Мария-Анна Бочанова.
Следствие считает, что в апреле 2025 года группа похитила 21-летнюю девушку, подозревая ее в причастности к отмыванию 260 тысяч чешских крон, полученных путем интернет-мошенничества.
По версии правоохранителей, участники группы, согласовав свои действия, заманили девушку в машину, оказали на нее психологическое давление, дважды применили к ней перцовый спрей и оставили запертой в машине, где распылили его. Затем, когда ее выпустили, один из парней наводил на нее оружие и спрашивал, где деньги, другой обещал поливать ее из баллончика "за каждый неправильный ответ". После этого ее перевезли в другое место и угрожали "убить и закопать", если деньги не найдутся до полуночи.
В конце концов девушка частично выполнила требования похитителей, дав инструкции соседке, с которой она проживает, чтобы та передала им ее телефон.
Позже похищенную привезли домой, чтобы она могла переодеться. Соседка сориентировалась и заперла девушку вместе с ее "конвоиром" в комнате и вызвала полицию.
Правоохранители задержали подозреваемых. В ходе рассмотрения дела трое из них признали вину, однако отрицают, что действовали как организованная группа.
Судебный процесс продолжается, и окончательную квалификацию действий обвиняемых определит суд.
