В Днепропетровской и Херсонской областях из-за сараны ввели особый режим защиты растений, - Госпродпотребслужба

В Днепропетровской и Херсонской областях ввели особый режим защиты растений в связи с обнаружением очагов саранчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Укринформ.

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Где обнаружили очаги саранчи

В Госпродпотребслужбе сообщили, что в настоящее время особый режим защиты растений действует только в двух регионах Украины - Днепропетровской и Херсонской областях.

В Днепропетровской области на прошлой неделе в ходе фитосанитарного мониторинга обнаружили перелетную саранчу (Locusta migratoria L.), численность которой в отдельных местах достигала 30-40 особей на квадратный метр. В связи с этим особый режим ввели на территории площадью 30 гектаров.

В Херсонской области особый режим защиты растений действует на площади около 155 гектаров. Вокруг очага создали буферную зону. В Госпродпотребслужбе отметили, что по состоянию на 30 июня в регионе наблюдается гибель саранчи.

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Под угрозой находятся еще три области

В то же время в ведомстве предупреждают о риске дальнейшего распространения вредителя, прежде всего в южных и юго-восточных регионах Украины.

Помимо Днепропетровской и Херсонской областей, потенциально под угрозой могут оказаться Запорожская, Николаевская и Одесская области.

Госпродпотребслужба призывает аграриев и граждан в случае обнаружения очагов саранчи незамедлительно сообщать в территориальные органы службы. Это позволит оперативно провести дополнительные обследования и определить необходимые меры защиты.

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