На Дніпропетровщині та Херсонщині через сарану запровадили особливий режим захисту рослин, - Держпродспоживслужба

На Дніпропетровщині та Херсонщині запровадили особливий режим захисту рослин через виявлені осередки сарани.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає Укрінформ.

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Де виявили осередки сарани

У Держпродспоживслужбі повідомили, що наразі особливий режим захисту рослин діє лише у двох регіонах України – Дніпропетровській та Херсонській областях.

На Дніпропетровщині минулого тижня під час фітосанітарного моніторингу виявили перелітну сарану (Locusta migratoria L.), чисельність якої в окремих місцях сягала 30–40 особин на квадратний метр. Через це особливий режим запровадили на території площею 30 гектарів.

На Херсонщині особливий режим захисту рослин діє на площі близько 155 гектарів. Навколо осередку створили буферну зону. У Держпродспоживслужбі зазначили, що станом на 30 червня в регіоні спостерігається загибель сарани.

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Під загрозою ще три області

Водночас у відомстві попереджають про ризик подальшого поширення шкідника, насамперед у південних та південно-східних регіонах України.

Окрім Дніпропетровської та Херсонської областей, потенційно під загрозою можуть опинитися Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

Держпродспоживслужба закликає аграріїв і громадян у разі виявлення осередків саранових невідкладно повідомляти територіальні органи служби. Це дасть змогу оперативно провести додаткові обстеження та визначити необхідні заходи захисту.

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