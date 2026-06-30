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Новости Отключение электроэнергии
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В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света, - ДТЭК

В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

30 июня в трёх районах Одессы ввели экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".

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Где действуют отключения

Чрезвычайные отключения ввели в:

  • Приморском районе;
  • Хаджибейском районе;
  • Киевском районе Одессы.

В Болградском районе света не будет до вечера

В ДТЭК также сообщили, что 30 июня в части Болградского района электроснабжение будет отсутствовать с 06:00 до 20:00.

"30 июня в целях обеспечения безопасности работ в части Болградского района будет отключено электричество с 06:00 до 20:00", - отметили в компании.

Жителям рекомендуется проверять актуальную информацию по своему адресу через официальные ресурсы ДТЭК.

Читайте: Работы чрезвычайно сложные и требуют времени: ДТЭК продолжает восстанавливать электроснабжение в Киевской области

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Одесса (8159) Одесская область (4408) отключение света (799) Одесский район (647)
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