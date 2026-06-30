В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света, - ДТЭК
30 июня в трёх районах Одессы ввели экстренные отключения электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".
Где действуют отключения
Чрезвычайные отключения ввели в:
- Приморском районе;
- Хаджибейском районе;
- Киевском районе Одессы.
В Болградском районе света не будет до вечера
В ДТЭК также сообщили, что 30 июня в части Болградского района электроснабжение будет отсутствовать с 06:00 до 20:00.
"30 июня в целях обеспечения безопасности работ в части Болградского района будет отключено электричество с 06:00 до 20:00", - отметили в компании.
Жителям рекомендуется проверять актуальную информацию по своему адресу через официальные ресурсы ДТЭК.
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