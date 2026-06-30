У трьох районах Одеси запровадили екстрені відключення світла, - ДТЕК
У трьох районах Одеси 30 червня запровадили екстрені відключення електроенергії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДТЕК "Одеські електромережі".
Де діють відключення
Екстрені відключення застосували у:
- Приморському районі;
- Хаджибейському районі;
- Київському районі Одеси.
У Болградському районі світла не буде до вечора
У ДТЕК також повідомили, що 30 червня у частині Болградського району електропостачання буде відсутнє з 06:00 до 20:00.
"30 червня для безпеки робіт в частині Болградського району буде відсутнє світло з 06:00 до 20:00", – зазначили в компанії.
Жителям рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо своєї адреси через офіційні ресурси ДТЕК.
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