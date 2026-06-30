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Новини Відключення електроенергії
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У трьох районах Одеси запровадили екстрені відключення світла, - ДТЕК

У трьох районах Одеси ввели екстрені відключення світла

У трьох районах Одеси 30 червня запровадили екстрені відключення електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДТЕК "Одеські електромережі".

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Де діють відключення

Екстрені відключення застосували у:

  • Приморському районі;
  • Хаджибейському районі;
  • Київському районі Одеси.

У Болградському районі світла не буде до вечора

У ДТЕК також повідомили, що 30 червня у частині Болградського району електропостачання буде відсутнє з 06:00 до 20:00.

"30 червня для безпеки робіт в частині Болградського району буде відсутнє світло з 06:00 до 20:00", – зазначили в компанії.

Жителям рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо своєї адреси через офіційні ресурси ДТЕК.

Читайте: Роботи надзвичайно складні й потребують часу: ДТЕК продовжує відновлювати електропостачання на Київщині

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Одеса (5873) Одеська область (4153) відключення світла (1706) Одеський район (672)
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