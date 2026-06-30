Лишать всех украинских мужчин защиты в ЕС – это дискриминация, – комиссар Совета Европы по правам человека О’Флаэрти

Предложение Европейской комиссии лишить вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста права на получение временной защиты в Евросоюзе носит дискриминационный характер и может прямо противоречить международным обязательствам государств в сфере прав человека.

Об этом в беседе с РБК-Украина и в своих официальных замечаниях заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, передает Цензор.НЕТ.

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Критика предложения ЕС

О'Флаэрти обнародовал замечания к проекту Еврокомиссии, призвав страны-участницы не вводить предлагаемые ограничения. Он напомнил коллегам в Брюсселе о фундаментальной сущности гуманитарных миссий Евросоюза: директива о временной защите в свое время вводилась из-за угрозы общей ситуации с безопасностью в Украине, а не для отдельных категорий населения.

"Исключение целой группы людей исключительно по признаку пола и возраста требует обоснования в соответствии с международными стандартами недискриминации. У меня нет никаких возражений против того, чтобы Украина активно призывала своих мужчин возвращаться и бороться за свободу страны. Для государства, страдающего от агрессивной войны, вполне легитимно призывать свой народ на защиту. Я лишь призываю: если другие страны реагируют на эти призывы, то делать это нужно в полном соответствии с международными стандартами. Это не означает отказ, не означает закрытие дверей для таких обращений — это означает их рассмотрение в рамках международного права", — подчеркнул еврокомиссар.

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Индивидуальный подход и защита лиц с отсрочкой

Отдельно О'Флаэрти обратил внимание европейских правительств на то, что вопросы военной службы, согласно международным стандартам, могут служить самостоятельным и весомым основанием для детального рассмотрения индивидуальных заявлений граждан о предоставлении им полноценной международной защиты (статуса беженца).

Комиссар Совета Европы особо подчеркивает, что украинские мужчины, которые даже согласно внутреннему украинскому законодательству имеют документально подтвержденные законные основания для отсрочки от мобилизации, в обязательном порядке должны быть безусловно защищены на территории Европейского Союза.

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