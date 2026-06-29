Евросоюз консультировался с Украиной по поводу ограничения защиты для мужчин призывного возраста

Европейская комиссия опровергла информацию о том, что Украина якобы напрямую просила Брюссель лишить вновь прибывших мужчин призывного возраста права на временную защиту в ЕС.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Консультации вместо директивных требований

Ранее европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявлял, что именно украинские власти просили об этом Брюссель. Как уточнил сегодня на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, речь идет о консультациях, а не о просьбе.

"Речь шла именно о проведении консультаций. Это предложение Европейской Комиссии, по поводу которого были проведены консультации с украинскими властями на разных уровнях. Комиссар имел в виду, что Комиссия придерживалась своей проверенной методологии в сотрудничестве с Украиной. Это означает: никаких решений по Украине без Украины", — разъяснил позицию Брюсселя Ламмерт.

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Три ключевые цели миграционной стратегии ЕС

По словам пресс-секретаря, представленное 26 июня Совету ЕС обновленное предложение о продлении действия Директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2028 года разрабатывалось с учетом трех стратегических задач:

Правовая определенность — это обеспечение стабильности и предсказуемости для украинцев в ЕС.

Согласование с оборонными потребностями — временная защита не будет распространяться на вновь прибывших лиц, которым украинские власти запретили выезд в связи с военными обязанностями.

Подготовка к долгосрочным решениям — государства-члены должны более активно готовиться к переходу от временной защиты к долгосрочным статусам проживания или постоянному возвращению.

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