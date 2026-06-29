Євросоюз консультувався з Україною щодо обмеженням захисту для чоловіків призовного віку

Європейська комісія спростувала інформацію про те, що Україна нібито безпосередньо просила Брюссель позбавити новоприбулих чоловіків призовного віку права на тимчасовий захист в ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Консультації замість директивних вимог

Раніше європейський комісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявляв, що саме українська влада просила про це Брюсселя. Як уточнив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт сьогодні на брифінгу йдеться про консультації, а не про прохання.

"Йшлося саме про проведення консультацій. Це пропозиція Європейської Комісії, щодо якої було проведено консультації з українською владою на різних рівнях. Комісар мав на увазі, що Комісія дотримувалася своєї перевіреної методології у співпраці з Україною. Це означає: ніяких рішень щодо України без України", - роз'яснив позицію Брюсселя Ламмерт.

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Три ключові цілі міграційної стратегії ЄС

За словами речника, представлена 26 червня Раді ЄС оновлена пропозиція продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року розроблялася з урахуванням трьох стратегічних завдань:

Правова визначеність — це забезпечення стабільності та передбачуваності для українців у ЄС.

Узгодження з оборонними потребами — тимчасовий захист не поширюватиметься на новоприбулих осіб, яким українська влада заборонила виїзд через військові обов’язки.

Підготовка до довгострокових рішень — держави-члени мають активніше готуватися до переходу від тимчасового захисту до довгострокових статусів проживання або сталого повернення.

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