Позбавляти всіх українських чоловіків захисту в ЄС – дискримінація, - комісар Ради Європи з прав людини О’Флаерті

Пропозиція Європейської комісії позбавити новоприбулих українських чоловіків призовного віку права на отримання тимчасового захисту в Євросоюзі є дискримінаційною та може прямо суперечити міжнародним зобов’язанням держав у сфері прав людини.

Про це у розмові з РБК-Україна та у своїх офіційних зауваженнях заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, передає Цензор.НЕТ.

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Критика пропозиції ЄС

О'Флаерті оприлюднив зауваження до проєкту Єврокомісії, закликавши країни-учасниці не запроваджувати пропоновані обмеження. Він нагадав колегам у Брюсселі фундаментальну сутність гуманітарних місій Євросоюзу: Директива про тимчасовий захист свого часу впроваджувалася через загрозу загальній безпековій ситуації в Україні, а не для вибіркових категорій населення.

"Виключення цілої групи людей лише за ознакою статі й віку потребує обґрунтування, відповідно до міжнародних стандартів недискримінації. Я не маю жодних заперечень проти того, щоб Україна активно закликала своїх чоловіків повертатися і боротися за свободу країни. Це цілком легітимно для держави, яка потерпає від агресивної війни, закликати свій народ на захист. Я лише закликаю: якщо інші країни реагують на ці заклики, то треба це робити повністю відповідно до міжнародних стандартів. Це не означає відмову, не означає закриття дверей для таких звернень – це означає їх розгляд у межах міжнародного права", - наголосив єврокомісар.

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Індивідуальний підхід та захист осіб із відстрочкою

Окремо О'Флаерті звернув увагу європейських урядів на те, що питання військової служби за міжнародними стандартами можуть бути самостійною та вагомою підставою для детального розгляду індивідуальних заяв громадян про надання їм повноцінного міжнародного захисту (статусу біженця).

Комісар Ради Європи окремо наполягає на тому, що українські чоловіки, які навіть за внутрішнім українським законодавством мають задокументовані законні підстави на відстрочку від мобілізації, в обов'язковому порядку мають бути безумовно захищені на території Європейського Союзу.

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