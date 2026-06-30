Проект "Аллеи Героев" в Деснянском районе Бахматов не согласовывал с городскими властями, — главный архитектор Киева

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не получал проектные материалы, концептуальные предложения или визуальные решения по обустройству Аллеи Героев в Деснянском районе. У него также нет информации, была ли учтена позиция семей павших военных.

Об этом сообщил директор Департамента Александр Свистунов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в КГГА о ситуации с Аллеей Героев

"В Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не поступали проектные материалы, концептуальные предложения или визуальные решения по обустройству Аллеи Героев в Деснянском районе. У нас также нет информации об учете позиции семей погибших защитников и защитниц Украины при разработке концепции этого объекта", — рассказал Свистунов.

Он отметил, что районные государственные администрации являются заказчиками таких проектов и самостоятельно принимают решения относительно формата чествования памяти погибших жителей своих районов.

"Районные государственные администрации в Киеве как заказчики таких проектов самостоятельно принимают решения относительно формата чествования памяти погибших жителей своих районов. В то же время создание пространств памяти требует комплексного и профессионального подхода", — отметил директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Он подчеркнул, что памятники украинским военным должны создаваться при непосредственном участии семей погибших защитников.

"Считаю, что пространства памяти, посвященные украинским героям, должны создаваться с особой ответственностью и уважением. К разработке концепций таких мест следует привлекать профессиональных архитекторов, урбанистов, художников, скульпторов и ландшафтных архитекторов, а также семьи погибших защитников и защитниц, ветеранское сообщество и общественность. В то же время инициаторы проектов должны получать консультативную помощь и рекомендации от уполномоченных органов для гармоничной интеграции в существующее общественное пространство", – подчеркнул Свистунов.

Как сообщалось ранее, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сегодня открыл Аллею героев. Ее реализация возмутила общественность и семьи погибших военных, ведь вместо антивандальных монументов, которые были предусмотрены проектом, Бахматов установил обычные бетонные столбы и повесил на них маленькие черно-белые фотографии героев. Когда семьи военных и журналисты хотели задать Бахматову вопросы, он просто сбежал.

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