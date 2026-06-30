Конструкция Аллеи Героев в Деснянском районе Киева вызвала критику горожан

Сегодня во время открытия Аллеи Героев в Деснянском районе глава РГА Максим Бахматов был вынужден убегать от людей и журналистов из-за их возмущения внешним видом мемориала.

Об этом сообщил известный журналист Ян Доброносов, а военные требуют увольнения Бахматова, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Какой же позор вокруг открытия Аллеи Героев в Деснянском районе. Пока снимал само открытие, слышал очень много негативных отзывов о главе Деснянской РГА, господине Бахматове. Многие вещи просто не сходятся, а люди откровенно плачут. Когда мы, как представители прессы, попросили дать интервью, нам ответили: "Потом". Но впоследствии господин Бахматов просто сбежал. Такого я еще не видел", - написал известный фотожурналист Ян Доброносов.

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Накануне доброволец и участник боевых действий Геннадий "Генацвале" Кучеревский заявил, что Максим Бахматов, руководивший созданием Аллеи Героев, уже не впервые продемонстрировал пренебрежение к защитникам и их семьям и должен быть уволен с должности.

"Бахматов в очередной раз демонстрирует отношение к защитникам, которое трудно назвать уважением. Сначала - попытка выселить из помещения РГА ветеранское сообщество. Затем - увольнение ветерана с государственной службы после того, как он склонил голову перед флагами, чтя память своих побратимов. Теперь - строительство Аллеи Героев, которое под его руководством превратилось в скандал. Бахматова давно следовало уволить. Скандал вокруг Аллеи Героев лишь подтвердил, что это не случайность, а закономерность. Хватит терпеть издевательства над теми, кто отдал свою жизнь за Украину, и над теми, кто сегодня хранит их память", - написал Геннадий Кучеревский.

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Военный пояснил, что во время обсуждения проекта Аллеи Героев семьям погибших воинов демонстрировали красивую концепцию. А в результате все увидели "обычные бетонные столбы с маленькими черно-белыми фотографиями, которые больше похожи на объявления о розыске, чем на место достойного чествования Героев". Он считает, что это произошло из-за желания чиновника "сэкономить".

"Бахматов ответил, что нужно дождаться завершения работ. Мол, рано делать выводы. Но есть вещи, которые видны сразу. Видна разница между тем, что обещали людям, и тем, что получается на самом деле. Видно отношение к павшим и к их семьям. Создается впечатление, что главным критерием стало не желание увековечить память Героев, не уважение к ним и к их семьям, а попытка в очередной раз "сэкономить". Чиновники, видимо, решили, что погибшие не смогут защитить себя. Но мы – сможем. И будем это делать", – подчеркнул "Генацвале".

Ранее сообщалось, что глава Деснянской райгосадминистрации Киева Максим Бахматов существенно увеличил свое состояние с начала войны. В частности, согласно декларации, за это время он и члены его семьи приобрели квартиры в Киеве и Львове, парковочное место в столице, элитный автомобиль и прочее. Также он приобрел золотые слитки и хранит почти четверть миллиона долларов наличными.

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