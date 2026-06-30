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Новости Почтение памяти погибших
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Конструкция Аллеи Героев в Деснянском районе Киева вызвала критику горожан

Сегодня во время открытия Аллеи Героев в Деснянском районе глава РГА Максим Бахматов был вынужден убегать от людей и журналистов из-за их возмущения внешним видом мемориала.

Об этом сообщил известный журналист Ян Доброносов, а военные требуют увольнения Бахматова, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Какой же позор вокруг открытия Аллеи Героев в Деснянском районе. Пока снимал само открытие, слышал очень много негативных отзывов о главе Деснянской РГА, господине Бахматове. Многие вещи просто не сходятся, а люди откровенно плачут. Когда мы, как представители прессы, попросили дать интервью, нам ответили: "Потом". Но впоследствии господин Бахматов просто сбежал. Такого я еще не видел", - написал известный фотожурналист Ян Доброносов.

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Накануне доброволец и участник боевых действий Геннадий "Генацвале" Кучеревский заявил, что Максим Бахматов, руководивший созданием Аллеи Героев, уже не впервые продемонстрировал пренебрежение к защитникам и их семьям и должен быть уволен с должности.

"Бахматов в очередной раз демонстрирует отношение к защитникам, которое трудно назвать уважением. Сначала - попытка выселить из помещения РГА ветеранское сообщество. Затем - увольнение ветерана с государственной службы после того, как он склонил голову перед флагами, чтя память своих побратимов. Теперь - строительство Аллеи Героев, которое под его руководством превратилось в скандал. Бахматова давно следовало уволить. Скандал вокруг Аллеи Героев лишь подтвердил, что это не случайность, а закономерность. Хватит терпеть издевательства над теми, кто отдал свою жизнь за Украину, и над теми, кто сегодня хранит их память", - написал Геннадий Кучеревский.

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Военный пояснил, что во время обсуждения проекта Аллеи Героев семьям погибших воинов демонстрировали красивую концепцию. А в результате все увидели "обычные бетонные столбы с маленькими черно-белыми фотографиями, которые больше похожи на объявления о розыске, чем на место достойного чествования Героев". Он считает, что это произошло из-за желания чиновника "сэкономить".

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"Бахматов ответил, что нужно дождаться завершения работ. Мол, рано делать выводы. Но есть вещи, которые видны сразу. Видна разница между тем, что обещали людям, и тем, что получается на самом деле. Видно отношение к павшим и к их семьям. Создается впечатление, что главным критерием стало не желание увековечить память Героев, не уважение к ним и к их семьям, а попытка в очередной раз "сэкономить". Чиновники, видимо, решили, что погибшие не смогут защитить себя. Но мы – сможем. И будем это делать", – подчеркнул "Генацвале".

Ранее сообщалось, что глава Деснянской райгосадминистрации Киева Максим Бахматов существенно увеличил свое состояние с начала войны. В частности, согласно декларации, за это время он и члены его семьи приобрели квартиры в Киеве и Львове, парковочное место в столице, элитный автомобиль и прочее. Также он приобрел золотые слитки и хранит почти четверть миллиона долларов наличными.

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Автор: 

Киев (26541) Бахматов Максим (13)
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Топ комментарии
+7
Обычно так и работает конституция на паузе. Раньше из хотя бы от корыта можно было оттянуть. А теперь они крепят тылы до талого. Этих уже придется сковыркивать с кресел как яныка.
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30.06.2026 15:54 Ответить
+6
Зелений призначинець?
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30.06.2026 15:49 Ответить
+5
жах, буд матеріали мабуть пішли на "династію"... на наступній передвиборчії компаніі (якщо вона звісно буде) треба піки-фоткі балотуючихся повісити на таких стовпах з лозунгами
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Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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30.06.2026 15:56 Ответить

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