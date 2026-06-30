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Новини Вшанування загиблих воїнів
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Конструкція Алеї Героїв у Деснянському районі Києва викликала критику містян

Сьогодні під час відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі голова РДА Максим Бахматов змушений був тікати від людей та журналістів через їхнє обурення зовнішнім виглядом меморіалу.

Про це повідомив відомий журналіст Ян Доброносов, а військові вимагають звільнення Бахматова, інформує Цензор.НЕТ.

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"Який же сором навколо відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі. Поки знімав саме відкриття, чув дуже багато негативних відгуків про голову Деснянської РДА, пана Бахматова. Багато речей просто не сходяться, а люди відверто плачуть. Коли ми, як представники преси, попросили дати інтерв’ю, нам відповіли: "Потім". Але згодом пан Бахматов просто втік. Такого я ще не бачив", - написав відомий фотожурналіст Ян Доброносов.

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Напередодні доброволець та учасник бойових дій Геннадій "Генацвале" Кучеревський заявив, що Максим Бахматов, який керував створенням Алеї Героїв, вже не вперше продемонстрував зневагу до захисників та їхніх родин і має бути звільнений з посади.

"Бахматов вкотре демонструє ставлення до Захисників, яке важко назвати повагою. Спочатку — спроба виселити з приміщення РДА ветеранську спільноту. Потім — звільнення ветерана з державної служби після того, як він схилив голову перед прапорами, вшановуючи пам'ять своїх побратимів. Тепер — будівництво Алеї Героїв, яке під його керівництвом перетворилося на скандал. Бахматова давно треба було звільнити. Скандал навколо Алеї Героїв лише підтвердив, що це не випадковість, а закономірність. Досить терпіти знущання над тими, хто віддав своє життя за Україну, і над тими, хто сьогодні береже їхню пам'ять", - написав Геннадій Кучеревський.

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Військовий пояснив, що під час обговорення проєкту Алеї Героїв родинам полеглих воїнів демонстрували гарну концепцію. А в результаті всі побачили "звичайні бетонні стовпи з маленькими чорно-білими фотографіями, які більше схожі на оголошення про розшук, ніж на місце гідного вшанування Героїв". Він вважає, що це сталося через бажання чиновника "зекономити".

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"Бахматов відповів, що треба дочекатися завершення робіт. Мовляв, рано робити висновки. Але є речі, які видно одразу. Видно різницю між тим, що обіцяли людям, і тим, що з'являється насправді. Видно ставлення до полеглих і до їхніх родин. Складається враження, що головним критерієм стало не бажання увічнити пам'ять Героїв, не повага до них і до їхніх родин, а намагання вкотре "зекономити". Чиновники, мабуть, вирішили, що полеглі не зможуть захистити себе. Але ми – зможемо. І будемо це робити", - наголосив "Генацвале".

Раніше повідомлялося, що голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов суттєво збільшив свої статки з початку війни. Зокрема, згідно з декларацією, за цей час він та члени його родини придбали квартири у Києві та у Львові, паркомісце в столиці, елітну автівку та інше. Також він придбав золоті злитки та зберігає майже чверть мільйона доларів готівкою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільник Деснянської РДА Бахматов у суді визнав, що помилково звинуватив заступницю мера Києва, - адвокат

Автор: 

Київ (20974) пам’ятник (928) Бахматов Максим (18)
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Топ коментарі
+7
Обычно так и работает конституция на паузе. Раньше из хотя бы от корыта можно было оттянуть. А теперь они крепят тылы до талого. Этих уже придется сковыркивать с кресел как яныка.
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30.06.2026 15:54 Відповісти
+5
Зелений призначинець?
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30.06.2026 15:49 Відповісти
+5
жах, буд матеріали мабуть пішли на "династію"... на наступній передвиборчії компаніі (якщо вона звісно буде) треба піки-фоткі балотуючихся повісити на таких стовпах з лозунгами
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Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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30.06.2026 15:56 Відповісти

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