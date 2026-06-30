Конструкція Алеї Героїв у Деснянському районі Києва викликала критику містян

Сьогодні під час відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі голова РДА Максим Бахматов змушений був тікати від людей та журналістів через їхнє обурення зовнішнім виглядом меморіалу.

Про це повідомив відомий журналіст Ян Доброносов, а військові вимагають звільнення Бахматова, інформує Цензор.НЕТ.

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"Який же сором навколо відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі. Поки знімав саме відкриття, чув дуже багато негативних відгуків про голову Деснянської РДА, пана Бахматова. Багато речей просто не сходяться, а люди відверто плачуть. Коли ми, як представники преси, попросили дати інтерв’ю, нам відповіли: "Потім". Але згодом пан Бахматов просто втік. Такого я ще не бачив", - написав відомий фотожурналіст Ян Доброносов.

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Напередодні доброволець та учасник бойових дій Геннадій "Генацвале" Кучеревський заявив, що Максим Бахматов, який керував створенням Алеї Героїв, вже не вперше продемонстрував зневагу до захисників та їхніх родин і має бути звільнений з посади.

"Бахматов вкотре демонструє ставлення до Захисників, яке важко назвати повагою. Спочатку — спроба виселити з приміщення РДА ветеранську спільноту. Потім — звільнення ветерана з державної служби після того, як він схилив голову перед прапорами, вшановуючи пам'ять своїх побратимів. Тепер — будівництво Алеї Героїв, яке під його керівництвом перетворилося на скандал. Бахматова давно треба було звільнити. Скандал навколо Алеї Героїв лише підтвердив, що це не випадковість, а закономірність. Досить терпіти знущання над тими, хто віддав своє життя за Україну, і над тими, хто сьогодні береже їхню пам'ять", - написав Геннадій Кучеревський.

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Військовий пояснив, що під час обговорення проєкту Алеї Героїв родинам полеглих воїнів демонстрували гарну концепцію. А в результаті всі побачили "звичайні бетонні стовпи з маленькими чорно-білими фотографіями, які більше схожі на оголошення про розшук, ніж на місце гідного вшанування Героїв". Він вважає, що це сталося через бажання чиновника "зекономити".

"Бахматов відповів, що треба дочекатися завершення робіт. Мовляв, рано робити висновки. Але є речі, які видно одразу. Видно різницю між тим, що обіцяли людям, і тим, що з'являється насправді. Видно ставлення до полеглих і до їхніх родин. Складається враження, що головним критерієм стало не бажання увічнити пам'ять Героїв, не повага до них і до їхніх родин, а намагання вкотре "зекономити". Чиновники, мабуть, вирішили, що полеглі не зможуть захистити себе. Але ми – зможемо. І будемо це робити", - наголосив "Генацвале".

Раніше повідомлялося, що голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов суттєво збільшив свої статки з початку війни. Зокрема, згідно з декларацією, за цей час він та члени його родини придбали квартири у Києві та у Львові, паркомісце в столиці, елітну автівку та інше. Також він придбав золоті злитки та зберігає майже чверть мільйона доларів готівкою.

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