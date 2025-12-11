Очільник Деснянської РДА Бахматов у суді визнав, що помилково звинуватив заступницю мера Києва, - адвокат

Після того, як заступниця мера Києва Марина Хонда подала до суду на голову Деснянської РДА Максима Бахматова за наклеп, він заявив, що помилився.

Про це повідомив її адвокат Юрій Радзієвський у коментарі "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

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"У межах судового розгляду відповідач фактично визнав, що Марина Петрівна не має жодного стосунку до цього інциденту. В одному зі своїх процесуальних документів він зазначив, що спочатку помилково вважав, ніби на відео присутня Марина Хонда, однак згодом визнав, що це не так", – зазначив адвокат.

"Главком" пише, що Марина Хонда подала до суду на Бахматова за наклеп після того, як він опублікувала відео 2022 року, де посадовці мерії розпивають алкогольні напої та заявив, що заступниця мера теж брала в цьому участь.

Однак, незважаючи на його зізнання в суді про "помилку", після останнього засідання 9 грудня 2025 року Бахматов заявив про нібито "тиск" на нього та знову повернувся до теми скандального відео. Захисник Хонди наголосив, що нова заява Бахматова не відповідає дійсності.

"Насправді судиться не він з Мариною Петрівною, а вона з ним. Суть позову полягає виключно у публічному поширенні недостовірної інформації. Жодного тиску на нього не здійснюється. Ідеться лише про притягнення до відповідальності у судовому порядку", – наголосив адвокат.

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"Главком" звернувся до голови Деснянської РДА Максима Бахматова з проханням прокоментувати ситуацію та дізнатися, чи розглядає він можливість вибачень у разі, якщо суд визнає поширену інформацію недостовірною. Телефоном посадовець відмовився від коментарів, зазначивши, що готовий відповідати лише письмово і за офіційним запитом.

Нагадаємо, навесні 2025 року Бахматов опублікував скандальне відео, на якому чиновники КМДА з підрозділу туризму розпивають алкоголь у службовому кабінеті. Відео датоване 2022 роком і було зроблене в кабінеті Марини Радової – директорки Управління туризму та промоцій. Після публікації відео Радова подала заяву на звільнення. Водночас заступниця голови КМДА, Марина Хонда, яка фігурувала в підписах під відео, заявила, що не була присутня на записах. Вона наполягає, що її ім’я використали і спаплюжили. За словами заступниці мера, кадри – частина "системної інформаційної атаки", а будь-яка згадка її імені серед учасників – неправдива.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно суд офіційно визнав голову Деснянської РДА Максима Бахматова аферистом. Він знищив майно в будинку, яким користувався, і тепер має компенсувати нанесену шкоду у розмірі 27 мільйонів гривень. Виявилося, що все майно Бахматова заарештовано ще 2 роки тому.

Крім того, очільник Деснянського району відомий тим, що здійснив напад на жінку в стінах РДА, прикриваючись тим, що він – представник Президента. Після цього випадку Київрада та мер Києва Віталій Кличко звернулися до Президента з вимогою звільнити Бахматова з посади.