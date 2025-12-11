РУС
Глава Деснянской РГА Бахматов в суде признал, что ошибочно обвинил заместителя мэра Киева, - адвокат

бахматов

После того, как заместитель мэра Киева Марина Хонда подала в суд на главу Деснянской РГА Максима Бахматова за клевету, он заявил, что ошибся.

Об этом сообщил ее адвокат Юрий Радзиевский в комментарии "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках судебного разбирательства ответчик фактически признал, что Марина Петровна не имеет никакого отношения к этому инциденту. В одном из своих процессуальных документов он отметил, что сначала ошибочно считал, будто на видео присутствует Марина Хонда, однако впоследствии признал, что это не так", – отметил адвокат.

"Главком" пишет, что Марина Хонда подала в суд на Бахматова за клевету после того, как он опубликовал видео 2022 года, где чиновники мэрии распивают алкогольные напитки, и заявил, что заместитель мэра тоже принимала в этом участие.

Однако, несмотря на его признание в суде о "ошибке", после последнего заседания 9 декабря 2025 года Бахматов заявил о якобы "давлении" на него и снова вернулся к теме скандального видео. Защитник Хонды подчеркнул, что новое заявление Бахматова не соответствует действительности.

"На самом деле судится не он с Мариной Петровной, а она с ним. Суть иска заключается исключительно в публичном распространении недостоверной информации. Никакого давления на него не оказывается. Речь идет только о привлечении к ответственности в судебном порядке", – подчеркнул адвокат.

Читайте также: Киевсовет требует от Президента уволить руководителя Деснянской РГА Бахматова

"Главком" обратился к главе Деснянской РГА Максиму Бахматову с просьбой прокомментировать ситуацию и узнать, рассматривает ли он возможность извинений в случае, если суд признает распространенную информацию недостоверной. По телефону чиновник отказался от комментариев, отметив, что готов отвечать только письменно и по официальному запросу.

Напомним, весной 2025 года Бахматов опубликовал скандальное видео, на котором чиновники КГГА из подразделения туризма распивают алкоголь в служебном кабинете. Видео датировано 2022 годом и было сделано в кабинете Марины Радовой – директора Управления туризма и промоций. После публикации видео Радова подала заявление на увольнение. В то же время заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая фигурировала в подписях под видео, заявила, что не присутствовала на записях. Она настаивает, что ее имя использовали и опорочили. По словам заместителя мэра, кадры – часть "системной информационной атаки", а любое упоминание ее имени среди участников – ложное.

Читайте также: Против главы Деснянского района Киева Бахматова полиция открыла уголовное производство, - Старостенко

Как сообщалось ранее, недавно суд официально признал главу Деснянской РГА Максима Бахматова аферистом. Он уничтожил имущество в доме, которым пользовался, и теперь должен компенсировать нанесенный ущерб в размере 27 миллионов гривен. Оказалось, что все имущество Бахматова арестовано еще 2 года назад.

Кроме того, глава Деснянского района известен тем, что совершил нападение на женщину в стенах РГА, прикрываясь тем, что он - представитель президента. После этого случая Киевсовет и мэр Киева Виталий Кличко обратились к президенту с требованием уволить Бахматова с должности.

Автор: 

Киев (26433) клевета (166) РГА (257) Бахматов Максим (12) Хонда Марина (10)
Повторю ще - ПРЕЗИДЕНТОМ Конгресу місцевих та регіональних влад залишається ..... барабаннная дробйгмть - ЄРМАК АЛІБАБАЄВИЧ КОЗИР
показать весь комментарий
11.12.2025 21:45 Ответить
ГЕНПРОКУРОРОМ залишається бувший Єрмаком поставлений ГОЛОВА Київської ОВА - Кравченко .
показать весь комментарий
11.12.2025 21:48 Ответить
Усіх силовиків спеців та суди на х...ю вертить й досєле ТАТАРОВ ( як замісник Єрмака він де зараз?)
показать весь комментарий
11.12.2025 21:49 Ответить
яка ***** весела карусель
показать весь комментарий
11.12.2025 21:54 Ответить
побутовщина... після п'янки!
показать весь комментарий
11.12.2025 21:45 Ответить
А я молодость вспомнил. Как серединой восьмидесятых (антиалкогольная компания) повеяло.
В райкоме комсомола аморалка на весь город. Пол райкома разогнали (он, комсомол, правда, сам через три года пи..ой накрылся)
В орг отделе, не не трахались, бутылку распивали.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:20 Ответить
заступниця мера Києва - хонда ;
голова Деснянської РДА - бахматов ;
голова Київскої ВЦА - магомедов (незрозуміло чому він став ткаченко)
показать весь комментарий
11.12.2025 22:25 Ответить
Воно в 2025 році опубліковало відео за 2022 рік! Так довго прокидалась «громадська свідомість»?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:28 Ответить
Ну афєрюга від президента, що ще можна сказати?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:47 Ответить
 
 