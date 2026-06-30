Проєкт Алеї Героїв у Деснянському районі Бахматов не погоджував із містом, – головний архітектор Києва

Департамент містобудування та архітектури КМДА не отримував проєктні матеріали, концептуальні пропозиції чи візуальні рішення щодо облаштування Алеї Героїв у Деснянському районі. Він також не має інформації, чи була врахована позиція родин полеглих військових.

Про це повідомив директор Департаменту Олександр Свистунов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у КМДА про ситуацію з Алеєю Героїв

"До Департаменту містобудування та архітектури КМДА не надходили проєктні матеріали, концептуальні пропозиції чи візуальні рішення щодо облаштування Алеї Героїв у Деснянському районі. Ми також не маємо інформації щодо врахування позиції родин полеглих Захисників і Захисниць України під час розроблення концепції цього об'єкта", - розповів Свистунов.

Він зазначив, що РДА є замовниками таких проєктів та самостійно приймають рішення щодо формату вшанування пам’яті загиблих мешканців своїх районів.

"Районні в місті Києві державні адміністрації як замовники таких проєктів самостійно приймають рішення щодо формату вшанування пам’яті загиблих мешканців своїх районів. Водночас створення просторів пам’яті потребує комплексного та професійного підходу", - зазначив директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Він наголосив, що пам’ятники українським військовим мають створюватися за безпосередньої участі родин полеглих захисників.

"Вважаю, що простори пам’яті, присвячені українським героям, мають створюватися з особливою відповідальністю та повагою. До розробки концепцій таких місць варто залучати професійних архітекторів, урбаністів, митців, скульпторів і ландшафтних архітекторів, а також – родини полеглих Захисників і Захисниць, ветеранської спільноти та громадськості. Водночас ініціатори проєктів повинні отримувати консультативну допомогу та рекомендації від уповноважених органів для гармонійної інтеграції в існуючий громадський простір", – наголосив Свистунов.

Як повідомлялося раніше, голова Деснянської РДА Максим Бахматов сьогодні відкрив Алею героїв. Її реалізація обурила громадськість та родини полеглих військових, адже замість антивандальних монументів, які були в проєкті, Бахматов встановив звичайні бетонні стовпи та повісив на них маленькі чорно-білі фотографії Героїв. Коли родини військових та журналісти хотіли поставити Бахматову запитання, він просто втік.

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