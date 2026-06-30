Поддержит ли Европарламент призыв экс-премьера Польши Моравецкого признать УПА "нацистской организацией"? Голосуйте в Telegram-канале Цензора
Польские евродепутаты от партии "Европейские консерваторы и реформисты" требуют признать УПА "нацистской организацией".
Они уже подготовили соответствующую поправку к отчету Европарламента.
Бывший премьер-министр Польши Моравецкий, который сейчас возглавляет объединение европейских правых сил, заверил, что польская делегация использует все инструменты на международной арене, чтобы "зафиксировать осуждение украинского националистического движения на самом высоком законодательном уровне ЕС".
Как вы думаете, поддержит ли Европарламент призыв Моравецкого?
Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.
Топ комментарии
+13 Катерина Андрієвська
показать весь комментарий30.06.2026 22:52 Ответить Ссылка
+6 Юра Малко
показать весь комментарий30.06.2026 22:55 Ответить Ссылка
+3 Аркадій
показать весь комментарий30.06.2026 22:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль