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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Поддержит ли Европарламент призыв экс-премьера Польши Моравецкого признать УПА "нацистской организацией"? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

Поддержит ли Европарламент призыв Моравецкого в отношении УПА

Польские евродепутаты от партии "Европейские консерваторы и реформисты" требуют признать УПА "нацистской организацией".

Они уже подготовили соответствующую поправку к отчету Европарламента.

Бывший премьер-министр Польши Моравецкий, который сейчас возглавляет объединение европейских правых сил, заверил, что польская делегация использует все инструменты на международной арене, чтобы "зафиксировать осуждение украинского националистического движения на самом высоком законодательном уровне ЕС".

Как вы думаете, поддержит ли Европарламент призыв Моравецкого?

Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Европарламент (1813) Польша (9218) УПА (637) Моравецкий Матеуш (282)
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Топ комментарии
+13
От суки! А увесь кацапстан визнати нацистською організацією чи державою-спонсором тероризму ніхто не хоче закликати в Європарламенті? Які ж вони все-таки боягузливі лицеміри ці поляки!
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30.06.2026 22:52 Ответить
+6
Де подання щодо визнання АК фашистами,а Пілсудського і міжвоєнну панську Польщу союзником Гітлера?
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30.06.2026 22:55 Ответить
+3
Нацисти відрізнялися від інших націоналістів тим, що вважали, що націоналізм має бути лише один - їхній.
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30.06.2026 22:55 Ответить

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