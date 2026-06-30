Польские евродепутаты от партии "Европейские консерваторы и реформисты" требуют признать УПА "нацистской организацией".

Они уже подготовили соответствующую поправку к отчету Европарламента.

Бывший премьер-министр Польши Моравецкий, который сейчас возглавляет объединение европейских правых сил, заверил, что польская делегация использует все инструменты на международной арене, чтобы "зафиксировать осуждение украинского националистического движения на самом высоком законодательном уровне ЕС".

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