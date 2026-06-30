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Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Чи підтримає Європарламент заклик експрем’єра Польщі Моравецького визнати УПА "нацистською організацією"? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Чи підтримає Європарламент заклик Моравецького щодо УПА

Польські євродепутати від партії "Європейські консерватори й реформісти" вимагають визнати УПА "нацистською організацією".

Вони вже підготували відповідну поправку до звіту Європарламенту.

Колишній прем’єр-міністр Польщі Моравецький, який зараз очолює об'єднання європейських правих сил, запевнив, що польська делегація використає всі інструменти на міжнародній арені, щоб "зафіксувати засудження українського націоналістичного руху на найвищому законодавчому рівні ЄС".

На Вашу думку, чи підтримає Європарламент заклик Моравецького?

Візьміть участь в опитуванні на ТГ Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Європарламент (1098) Польща (9506) УПА (164) Моравецький Матеуш (366)
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Топ коментарі
+15
От суки! А увесь кацапстан визнати нацистською організацією чи державою-спонсором тероризму ніхто не хоче закликати в Європарламенті? Які ж вони все-таки боягузливі лицеміри ці поляки!
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30.06.2026 22:52 Відповісти
+8
Де подання щодо визнання АК фашистами,а Пілсудського і міжвоєнну панську Польщу союзником Гітлера?
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30.06.2026 22:55 Відповісти
+6
Нюрнберг не визнав, то з якого перепугу ЄС повинен! Може поляків звинуватити в цьому, бо 400 тис., воювало на вермахт, 100 тис., було в сс, то вони про свої гріхи мовчать !!! Тож ліпше не хай мовчать, бо архіви мають і німці і ми, а там багато інтересного можно знайти!!!
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30.06.2026 23:14 Відповісти

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