Чи підтримає Європарламент заклик експрем’єра Польщі Моравецького визнати УПА "нацистською організацією"? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
Польські євродепутати від партії "Європейські консерватори й реформісти" вимагають визнати УПА "нацистською організацією".
Вони вже підготували відповідну поправку до звіту Європарламенту.
Колишній прем’єр-міністр Польщі Моравецький, який зараз очолює об'єднання європейських правих сил, запевнив, що польська делегація використає всі інструменти на міжнародній арені, щоб "зафіксувати засудження українського націоналістичного руху на найвищому законодавчому рівні ЄС".
На Вашу думку, чи підтримає Європарламент заклик Моравецького?
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Топ коментарі
+15 Катерина Андрієвська
показати весь коментар30.06.2026 22:52 Відповісти Посилання
+8 Юра Малко
показати весь коментар30.06.2026 22:55 Відповісти Посилання
+6 alex orly
показати весь коментар30.06.2026 23:14 Відповісти Посилання
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