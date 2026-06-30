Комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за украинофобию

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддержал законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Верещук в Facebook.

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Поддержка законопроекта в парламентском комитете

Ирина Верещук сообщила, что приняла участие в заседании профильного комитета Верховной Рады, где обсуждался законопроект №15186 об уголовной ответственности за украинофобию.

"Приняла участие в заседании комитета ВР по гуманитарной и информационной политике. Среди прочего обсуждали законопроект №15186 об уголовной ответственности за украинофобию. Благодарю комитет за единодушную поддержку этой законодательной инициативы", — сообщила Верещук.

По её словам, публичное неуважение к украинской нации и государству необходимо криминализировать.

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Что предусматривает законопроект об украинофобии

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Николай Княжицкий.

Документ предлагает установить ответственность за умышленные действия, которые могут нанести ущерб государству. Речь идет о публичных призывах к отрицанию субъектности Украины, оправдании ассимиляции украинского народа, а также о неуважении к украинскому языку и культуре.

Автор инициативы отмечает, что действующие нормы не полностью охватывают подобные проявления, а принятие изменений является ответом на общественный запрос в условиях гибридной войны.

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