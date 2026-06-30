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Новости Законопроект об украинофобии
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Комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за украинофобию

Комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за украинофобию

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддержал законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Верещук в Facebook.

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Поддержка законопроекта в парламентском комитете

Ирина Верещук сообщила, что приняла участие в заседании профильного комитета Верховной Рады, где обсуждался законопроект №15186 об уголовной ответственности за украинофобию.

"Приняла участие в заседании комитета ВР по гуманитарной и информационной политике. Среди прочего обсуждали законопроект №15186 об уголовной ответственности за украинофобию. Благодарю комитет за единодушную поддержку этой законодательной инициативы", — сообщила Верещук.

По её словам, публичное неуважение к украинской нации и государству необходимо криминализировать.

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Что предусматривает законопроект об украинофобии

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Николай Княжицкий.

Документ предлагает установить ответственность за умышленные действия, которые могут нанести ущерб государству. Речь идет о публичных призывах к отрицанию субъектности Украины, оправдании ассимиляции украинского народа, а также о неуважении к украинскому языку и культуре.

Автор инициативы отмечает, что действующие нормы не полностью охватывают подобные проявления, а принятие изменений является ответом на общественный запрос в условиях гибридной войны.

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ВР (28816) украинофобия (418) язык (3670)
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Топ комментарии
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"Документ пропонує встановити відповідальність за навмисні дії, які можуть шкодити державі" - невже посадять Зеленського?
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30.06.2026 23:02 Ответить
+4
Якщо є за антисемітизм, чому б не впровадити і за українофобію, нарешті?
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30.06.2026 23:02 Ответить
+4
Тексту ніде нема. Але ходять вперті чутки, що там є реальні сроки за образу президента та інших представників влади. Тому тепер українцям треба сало загортати в газету обережніше, перед тим обов"язково впевнитись, що нема там портретів "вождя" чи його свити...
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30.06.2026 23:06 Ответить

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