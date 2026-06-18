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Новости Языковой вопрос
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Кропивницкий запретил публичное использование русскоязычного контента

Мораторий на русскоязычный контент

18 июня Кропивницкий городской совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычных культурных произведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка.

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Решение горсовета и его содержание

В горсовете отметили, что запрет касается воспроизведения русскоязычных музыкальных клипов, песен, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в общественных местах. Речь идет о торгово-развлекательных центрах, торговых заведениях, кафе, ресторанах и транспорте.

Также под ограничения подпадает проведение концертов, клубных, театральных и развлекательных мероприятий с использованием русского языка. Кроме того, запрещена публичная популяризация русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, а также в коммунальных и общественных учреждениях, в частности в сфере образования, спорта и досуга.

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Пояснения и исключения из моратория

В документе отмечается, что решение принято из-за необходимости защиты украинского информационного пространства. Там подчеркивают, что государство-агрессор использует русский язык как инструмент влияния на общественное сознание и идентичность.

Мораторий не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

  • Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.

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Автор: 

мораторий (167) музыка (816) язык (3669) Кировоградская область (721) Кропивницкий район (56)
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Топ комментарии
+7
сказала людина написавши це РОСІЙСЬКОЮ))
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18.06.2026 18:50 Ответить
+6
Булгакофіли шарікови зараз завиють 😁😁😁
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18.06.2026 18:24 Ответить
+6
Це треба було так довго чекати від зкацаплених власників телемереж і каналів, аж 30 років і численних смертей Українців від рук сруськіх московитів??? Вони ж добре знали, що стільки років системно заливали у голови «насєлєнія», лайно московської пропаганди ******!!
Акакаяразніца??? Ну, хоть паржом??
Дивна і підозріло злочинна, бездіяльність влади у Кропивницькому та ОДА, таких же «кмітливих» отих посадових осіб з СБУ, МВС, ДБР!!
Керовніки Нацради з радіо і телебачення упродовж 30 років, теж виконували вказівки ******??? Треба їм скасувати трудовий стаж на посадах, щоб була СПРАВЕДЛИВОЮ відплата, за їх інформаційний злочин проти Українців - «чаво ізволітє»!!!
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18.06.2026 18:34 Ответить

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