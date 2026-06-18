Кропивницкий запретил публичное использование русскоязычного контента

18 июня Кропивницкий городской совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычных культурных произведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка.

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Решение горсовета и его содержание

В горсовете отметили, что запрет касается воспроизведения русскоязычных музыкальных клипов, песен, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в общественных местах. Речь идет о торгово-развлекательных центрах, торговых заведениях, кафе, ресторанах и транспорте.

Также под ограничения подпадает проведение концертов, клубных, театральных и развлекательных мероприятий с использованием русского языка. Кроме того, запрещена публичная популяризация русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, а также в коммунальных и общественных учреждениях, в частности в сфере образования, спорта и досуга.

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Пояснения и исключения из моратория

В документе отмечается, что решение принято из-за необходимости защиты украинского информационного пространства. Там подчеркивают, что государство-агрессор использует русский язык как инструмент влияния на общественное сознание и идентичность.

Мораторий не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.

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