Кропивницкий запретил публичное использование русскоязычного контента
18 июня Кропивницкий городской совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычных культурных произведений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка.
Решение горсовета и его содержание
В горсовете отметили, что запрет касается воспроизведения русскоязычных музыкальных клипов, песен, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в общественных местах. Речь идет о торгово-развлекательных центрах, торговых заведениях, кафе, ресторанах и транспорте.
Также под ограничения подпадает проведение концертов, клубных, театральных и развлекательных мероприятий с использованием русского языка. Кроме того, запрещена публичная популяризация русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, а также в коммунальных и общественных учреждениях, в частности в сфере образования, спорта и досуга.
Пояснения и исключения из моратория
В документе отмечается, что решение принято из-за необходимости защиты украинского информационного пространства. Там подчеркивают, что государство-агрессор использует русский язык как инструмент влияния на общественное сознание и идентичность.
Мораторий не распространяется на частное общение и религиозные обряды.
- Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Акакаяразніца??? Ну, хоть паржом??
Дивна і підозріло злочинна, бездіяльність влади у Кропивницькому та ОДА, таких же «кмітливих» отих посадових осіб з СБУ, МВС, ДБР!!
Керовніки Нацради з радіо і телебачення упродовж 30 років, теж виконували вказівки ******??? Треба їм скасувати трудовий стаж на посадах, щоб була СПРАВЕДЛИВОЮ відплата, за їх інформаційний злочин проти Українців - «чаво ізволітє»!!!