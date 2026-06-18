Кропивницький заборонив публічне використання російськомовного контенту
Кропивницька міська рада 18 червня ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав уповноважений із захисту державної мови.
Рішення міськради та його зміст
У міськраді зазначили, що заборона стосується відтворення російськомовних музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо- і відеоматеріалів у публічних місцях. Йдеться про торговельно-розважальні центри, заклади торгівлі, кафе, ресторани і транспорт.
Також під обмеження підпадає проведення концертів, клубних, театральних і розважальних заходів із використанням російської мови. Крім того, заборонена публічна популяризація російськомовного культурного продукту під час масових подій, а також у комунальних та публічних закладах, зокрема в освіті, спорті та сфері дозвілля.
Пояснення та винятки з мораторію
У документі наголошується, що рішення ухвалене через потребу захисту українського інформаційного простору. Там підкреслюють, що держава-агресор використовує російську мову як інструмент впливу на суспільну свідомість та ідентичність.
Мораторій не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
- Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Акакаяразніца??? Ну, хоть паржом??
Дивна і підозріло злочинна, бездіяльність влади у Кропивницькому та ОДА, таких же «кмітливих» отих посадових осіб з СБУ, МВС, ДБР!!
Керовніки Нацради з радіо і телебачення упродовж 30 років, теж виконували вказівки ******??? Треба їм скасувати трудовий стаж на посадах, щоб була СПРАВЕДЛИВОЮ відплата, за їх інформаційний злочин проти Українців - «чаво ізволітє»!!!