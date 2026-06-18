Кропивницький заборонив публічне використання російськомовного контенту

Кропивницька міська рада 18 червня ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав уповноважений із захисту державної мови.

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Рішення міськради та його зміст

У міськраді зазначили, що заборона стосується відтворення російськомовних музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо- і відеоматеріалів у публічних місцях. Йдеться про торговельно-розважальні центри, заклади торгівлі, кафе, ресторани і транспорт.

Також під обмеження підпадає проведення концертів, клубних, театральних і розважальних заходів із використанням російської мови. Крім того, заборонена публічна популяризація російськомовного культурного продукту під час масових подій, а також у комунальних та публічних закладах, зокрема в освіті, спорті та сфері дозвілля.

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Пояснення та винятки з мораторію

У документі наголошується, що рішення ухвалене через потребу захисту українського інформаційного простору. Там підкреслюють, що держава-агресор використовує російську мову як інструмент впливу на суспільну свідомість та ідентичність.

Мораторій не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.

Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

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