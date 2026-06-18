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Кропивницький заборонив публічне використання російськомовного контенту

Мораторій на російськомовний контент

Кропивницька міська рада 18 червня ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав уповноважений із захисту державної мови.

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Рішення міськради та його зміст

У міськраді зазначили, що заборона стосується відтворення російськомовних музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо- і відеоматеріалів у публічних місцях. Йдеться про торговельно-розважальні центри, заклади торгівлі, кафе, ресторани і транспорт.

Також під обмеження підпадає проведення концертів, клубних, театральних і розважальних заходів із використанням російської мови. Крім того, заборонена публічна популяризація російськомовного культурного продукту під час масових подій, а також у комунальних та публічних закладах, зокрема в освіті, спорті та сфері дозвілля.

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Пояснення та винятки з мораторію

У документі наголошується, що рішення ухвалене через потребу захисту українського інформаційного простору. Там підкреслюють, що держава-агресор використовує російську мову як інструмент впливу на суспільну свідомість та ідентичність.

Мораторій не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.

  • Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

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Автор: 

мораторій (213) музика (529) мова (743) Кіровоградська область (669) Кропивницький район (56)
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Топ коментарі
+10
сказала людина написавши це РОСІЙСЬКОЮ))
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18.06.2026 18:50 Відповісти
+9
Булгакофіли шарікови зараз завиють 😁😁😁
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18.06.2026 18:24 Відповісти
+9
Це треба було так довго чекати від зкацаплених власників телемереж і каналів, аж 30 років і численних смертей Українців від рук сруськіх московитів??? Вони ж добре знали, що стільки років системно заливали у голови «насєлєнія», лайно московської пропаганди ******!!
Акакаяразніца??? Ну, хоть паржом??
Дивна і підозріло злочинна, бездіяльність влади у Кропивницькому та ОДА, таких же «кмітливих» отих посадових осіб з СБУ, МВС, ДБР!!
Керовніки Нацради з радіо і телебачення упродовж 30 років, теж виконували вказівки ******??? Треба їм скасувати трудовий стаж на посадах, щоб була СПРАВЕДЛИВОЮ відплата, за їх інформаційний злочин проти Українців - «чаво ізволітє»!!!
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18.06.2026 18:34 Відповісти

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