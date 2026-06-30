Комітет Ради підтримав запровадження кримінальної відповідальності за українофобію

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за українофобію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі заступника керівника Офісу президента України Ірини Верещук у Фейсбуці.

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Підтримка законопроєкту в парламентському комітеті

Ірина Верещук повідомила, що взяла участь у засіданні профільного комітету Верховної Ради, де обговорювався законопроєкт №15186 щодо кримінальної відповідальності за українофобію.

"Взяла участь у засіданні комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики. Серед іншого обговорювали законопроект №15186 щодо кримінальної відповідальності за українофобію. Дякую комітету за одностайну підтримку цієї законодавчої ініціативи", - повідомила Верещук.

За її словами, публічну неповагу до української нації та держави необхідно криміналізувати.

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Що передбачає законопроєкт про українофобію

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Микола Княжицький.

Документ пропонує встановити відповідальність за навмисні дії, які можуть шкодити державі. Йдеться про публічні заклики до заперечення суб’єктності України, виправдання асиміляції українського народу, а також зневагу до української мови та культури.

Автор ініціативи зазначає, що чинні норми не повністю охоплюють подібні прояви, а ухвалення змін є відповіддю на суспільний запит в умовах гібридної війни.

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