Во всех сервисных центрах МВД запустили единую онлайн-систему для оплаты услуг "Платежный хаб"

В сервисных центрах Министерства внутренних дел заработала единая онлайн-система для оплаты услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Новый формат оплаты услуг

По словам министра, в центрах МВД запустили систему "Платежный хаб", которая делает оплату быстрее и удобнее. Она является частью реформы сервисных центров, в рамках которой внедряются современные цифровые решения.

Сейчас система работает для оплаты услуг, связанных с регистрационными действиями в отношении транспортных средств. В будущем ее планируют расширить на все услуги центров.

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Как работает система для водителей

Теперь администратор формирует единый платежный документ со всеми необходимыми данными. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в банковском приложении.

При этом сохраняется возможность оплатить услуги в любом банке.

Система автоматически рассчитывает все сборы и налоги, что снижает риск ошибок. При покупке или продаже автомобиля она также распределяет платежи между сторонами.

По словам Клименко, система уже прошла тестирование в столичном сервисном центре. Теперь ее запустили по всей стране и подключили ко всем центрам.

Министр отметил, что работа над улучшением сервисов продолжается, чтобы сделать получение государственных услуг более удобным.

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