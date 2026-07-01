У всіх сервісних центрах МВС запустили єдину онлайн-систему для оплати послуг "Платіжний хаб"

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Новий формат оплати послуг

За словами міністра, у центрах МВС запустили систему "Платіжний хаб", яка робить оплату швидшою та зручнішою. Вона є частиною реформи сервісних центрів, у межах якої впроваджують сучасні цифрові рішення.

Наразі система працює для оплати послуг, пов’язаних із реєстраційними діями з транспортними засобами. У майбутньому її планують розширити на всі послуги центрів.

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Як працює система для водіїв

Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку.

При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку.

Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.

За словами Клименка, система вже пройшла тестування у столичному сервісному центрі. Тепер її запустили по всій країні та підключили до всіх центрів.

Міністр зазначив, що робота над покращенням сервісів триває, щоб зробити отримання державних послуг більш зручним.

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