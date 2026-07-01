Россия пожаловалась в ООН на удары по "теневому флоту", Украина назвала танкеры законными военными целями, - СМИ

Россия обратилась в Международную морскую организацию (ИМО), являющуюся учреждением ООН, с жалобой на удары Украины по судам "теневого флота". Украина в ответ заявила, что такие танкеры являются законными военными целями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Украина объяснила свою позицию

По информации издания, журналисты ознакомились с письмом вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы в Международную морскую организацию.

В начале июня Россия в своем обращении к ИМО обвинила Украину в "терроризме" из-за атаки на российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, произошедшей в марте.

В ответ Кулеба отметил, что российские нефтяные и газовые танкеры являются "критически важными для формирования бюджетных доходов Российской Федерации и продолжения ее военных действий". По его словам, деятельность судов "теневого флота" нельзя считать исключительно коммерческой.

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РФ изменила маршруты перевозок

По данным аналитической компании Windward, после атаки на Arctic Metagaz ни один российский СПГ-танкер под российским флагом больше не проходил через Средиземное море. Вместо этого суда начали использовать более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

В своем письме Украина также подчеркнула, что Россия атаковала 59 торговых судов, среди которых турецкое грузовое судно MV Victress и германское судно Helga, которое перевозило в Черноморск 25 тысяч тонн кукурузы.

"Эти атаки являются еще одним свидетельством откровенного пренебрежения Российской Федерацией нормами международного гуманитарного права, законами ведения войны на море и безопасностью торгового судоходства", - отметил Кулеба.

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