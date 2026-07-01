Росія поскаржилася в ООН на удари по "тіньовому флоту", Україна назвала танкери законними військовими цілями, - ЗМІ
Росія звернулася до Міжнародної морської організації (IMO), яка є установою ООН, зі скаргою на удари України по суднах "тіньового флоту". Україна у відповідь заявила, що такі танкери є законними військовими цілями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Україна пояснила свою позицію
За інформацією видання, журналісти ознайомилися з листом віцепрем'єр-міністра України Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації.
На початку червня Росія у своєму зверненні до IMO звинуватила Україну в "тероризмі" через атаку на російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz, яка сталася у березні.
У відповідь Кулеба зазначив, що російські нафтові та газові танкери є "критично важливими для формування бюджетних доходів російської федерації та продовження її військових дій". За його словами, діяльність суден "тіньового флоту" не можна вважати виключно комерційною.
РФ змінила маршрути перевезень
За даними аналітичної компанії Windward, після атаки на Arctic Metagaz жоден російський СПГ-танкер під російським прапором більше не проходив через Середземне море. Натомість судна почали використовувати довший маршрут навколо мису Доброї Надії.
У своєму листі Україна також наголосила, що Росія атакувала 59 торговельних суден, серед яких турецьке вантажне судно MV Victress та німецьке судно Helga, яке перевозило до Чорноморська 25 тисяч тонн кукурудзи.
"Ці атаки є ще одним свідченням відвертого нехтування російською федерацією нормами міжнародного гуманітарного права, законами ведення війни на морі та безпекою торговельного судноплавства", – зазначив Кулеба.
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2. Жодне засідання ООН, яке збирала Україна, не давало позитивних результатів.
3. Так, на жаль, для світу це статистика.
ДЕ агресор що розвязав не одну уже війну і робить найбільший геноцид за 80 років СКАРЖИТЬСЯ що йому сміють відповідати