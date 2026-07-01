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Взрывы прогремели в российской Пензе: угроза БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском городе Пензе раздались взрывы. Жителей предупредили об опасности БПЛА.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Губернатор Мельниченко заявил, что обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенный дом.

В то же время в соцсетях местные жители говорят, что был атакован местный подшипниковый завод.

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Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе
Взрывы прогремели в российской Пензе

Автор: 

россия (98125) Пензенская область (3)
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