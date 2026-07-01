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Новини Удари по РФ
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Вибухи пролунали у російській Пензі: загроза БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російські Пензі пролунали вибухи. Жителів попередили про небезпеку БпЛА.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Губернатор Мельниченко заявив, що уламки БпЛА пошкодили лінії електропередачі та впали на недобудований будинок.

Водночас у соцмережах місцеві кажуть, що було атаковано місцевий підшипниковий завод.

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Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі
Вибухи пролунали у російській Пензі

Автор: 

росія (70670) Пензенська область РФ (3)
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