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Вибухи пролунали у російській Пензі: загроза БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російські Пензі пролунали вибухи. Жителів попередили про небезпеку БпЛА.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
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Подробиці
Губернатор Мельниченко заявив, що уламки БпЛА пошкодили лінії електропередачі та впали на недобудований будинок.
Водночас у соцмережах місцеві кажуть, що було атаковано місцевий підшипниковий завод.
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