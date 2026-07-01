Россия ночью запустила по Украине 153 воздушные цели: ПВО сбила 130 дронов и ракету, - Воздушные силы

В ночь на 1 июля российские войска нанесли удар по Украине двумя ракетами и 151 ударным беспилотником различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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ПВО сбила 130 дронов и ракету Х-59

По данным военных, Россия применила баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59, а также 151 ударный БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету Х-59 и 130 российских беспилотников на севере, востоке и юге Украины.

Зафиксировано 17 попаданий

В Воздушных силах сообщили, что в результате атаки зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА в 16 точках. Также падение сбитых целей и их обломков произошло в четырех точках.

Информация о падении баллистической ракеты уточняется. На данный момент данных о разрушениях или пострадавших нет.

По состоянию на 07:30 воздушная атака продолжалась – в воздушном пространстве Украины оставались несколько российских беспилотников.

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