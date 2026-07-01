Росія вночі випустила по Україні 153 повітряні цілі: ППО збила 130 дронів і ракету, - Повітряні сили

У ніч на 1 липня російські війська атакували Україну двома ракетами та 151 ударним безпілотником різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

ППО збила 130 дронів і ракету Х-59

За даними військових, Росія застосувала балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, а також 151 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Сили протиповітряної оборони знешкодили керовану ракету Х-59 та 130 російських безпілотників на півночі, сході та півдні України.

Зафіксовано 17 влучань

У Повітряних силах повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано 17 влучань ударних БпЛА на 16 локаціях. Також падіння збитих цілей та їхніх уламків сталося на чотирьох локаціях.

Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Наразі даних про руйнування чи постраждалих немає.

Станом на 07:30 повітряна атака тривала – у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.

Читайте: РФ випустила до 3000 дронів, "шахеди" стають стійкішими до РЕБ, - Ігнат