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Новости Атака БПЛА на Донецк
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Россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области, - ОВА

За послед сутки захватчики ранили семерых жителей Донецкой области

За прошедшие сутки, 30 июня, российские войска ранили семерых жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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По словам Филишкина, трое человек пострадали в Краматорске. Еще по одному человеку получили ранения в Славянске, Алексеево-Дружковке, Михайловке и Святогоровке.

Общее число жертв превысило 13 тысяч

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 4138 человек, ещё 9745 получили ранения. Эти цифры не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.

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