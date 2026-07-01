Россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области, - ОВА
За прошедшие сутки, 30 июня, российские войска ранили семерых жителей Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
По словам Филишкина, трое человек пострадали в Краматорске. Еще по одному человеку получили ранения в Славянске, Алексеево-Дружковке, Михайловке и Святогоровке.
Общее число жертв превысило 13 тысяч
По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 4138 человек, ещё 9745 получили ранения. Эти цифры не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.
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