Росіяни за добу поранили сімох жителів Донеччини, - ОВА
Минулої доби, 30 червня, російські війська поранили сімох жителів Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, троє людей постраждали у Краматорську. Ще по одній людині дістали поранення у Слов'янську, Олексієво-Дружківці, Михайлівці та Святогорівці.
Загальна кількість жертв перевищила 13 тисяч
За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4138 людей, ще 9745 дістали поранення. Ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.
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