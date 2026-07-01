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Новини Атака БпЛА на Донецьк
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Росіяни за добу поранили сімох жителів Донеччини, - ОВА

Загарбники минулої доби поранили сімох жителів Донеччини

Минулої доби, 30 червня, російські війська поранили сімох жителів Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За словами Філашкіна, троє людей постраждали у Краматорську. Ще по одній людині дістали поранення у Слов'янську, Олексієво-Дружківці, Михайлівці та Святогорівці.

Загальна кількість жертв перевищила 13 тисяч

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4138 людей, ще 9745 дістали поранення. Ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

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