Взрыв прогремел в Полтаве: угроза баллистического удара

Во время воздушной тревоги в Полтаве раздался взрыв. По предварительным данным, произошел запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического ракетного удара и движении ракеты в сторону Полтавы.

В настоящее время информация уточняется.

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