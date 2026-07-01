Взрыв прогремел в Полтаве: угроза баллистического удара
Во время воздушной тревоги в Полтаве раздался взрыв. По предварительным данным, произошел запуск баллистической ракеты.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
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Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического ракетного удара и движении ракеты в сторону Полтавы.
В настоящее время информация уточняется.
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