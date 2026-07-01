РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9458 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
1 019 2

Взрыв прогремел в Полтаве: угроза баллистического удара

В Полтаве прогремел взрыв: предупреждали об угрозе баллистического ракетного удара

Во время воздушной тревоги в Полтаве раздался взрыв. По предварительным данным, произошел запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического ракетного удара и движении ракеты в сторону Полтавы.

В настоящее время информация уточняется.

Читайте также: Россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области, - ОГА

Автор: 

обстрел (33450) Тахтаулове (806) Полтавская область (1444) Полтавский район (136)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 