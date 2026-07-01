Вибух пролунав у Полтаві: РФ вдарила ракетою по одному із підприємств, є травмовані (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунав вибух. Попередньо, був пуск балістичною ракети.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістики та рух ракети в бік Полтави.

Наразі інформація уточнюється.

Пізніше очільник області заявив, що зафіксовано влучання ракети по одному з підприємств Полтавського району.

"Попередньо, двоє людей травмовано. Інформація уточнюється", - додав він.

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