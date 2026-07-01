Смилянский продолжает исполнять обязанности гендиректора, - "Укрпошта"

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

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Компания сделала официальное заявление

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - отметили в компании.

"Укрпошта" работает в штатном режиме

В то же время в компании сообщили, что "Укрпошта" продолжает работать в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий российских обстрелов и погодных условий.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, генеральный директор "Укрпошта" Игорь Смилянский прокомментировал решение Национального банка Украины о признании его несоответствующим требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг. Смилянский связал решение НБУ с созданием почтового банка.

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