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Новости Конфликт между Укрпочтой та НБУ
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Смилянский продолжает исполнять обязанности гендиректора, - "Укрпошта"

Смилянский продолжает исполнять свои обязанности

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

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Компания сделала официальное заявление

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - отметили в компании.

"Укрпошта" работает в штатном режиме

В то же время в компании сообщили, что "Укрпошта" продолжает работать в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий российских обстрелов и погодных условий.

  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, генеральный директор "Укрпошта" Игорь Смилянский прокомментировал решение Национального банка Украины о признании его несоответствующим требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг. Смилянский связал решение НБУ с созданием почтового банка.

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Автор: 

НБУ (4764) Укрпочта (344) Смелянский Игорь (81)
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Топ комментарии
+3
А де ж обіцяне звільнення Все вірішено---кеш забрали.
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01.07.2026 09:55 Ответить
+3
Ну як же українська пошта може обійтися без смілянських?
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01.07.2026 09:57 Ответить
+3
Це "дуже потужний" менеджер, який сміливо взявся за справу і передрав усе з Нової пошти, для цього треба бути дуже розумним! При цьому отримувати мільйон в місяць, правда у поштарів при цьому зарплата 12 тисяч, але це неважливо! І звичайно за посаду ніхто нікому не платив і щомісяця нікому нічого не заносять, просто Смілянський це рівень Біла Гейтца або вище. Цікаво, скільки б такому "менеджеру" платили, наприклад, в США або ФРН і чи знайшов би він там роботу?
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01.07.2026 10:38 Ответить

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