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Новини Конфлікт між Укрпоштою та НБУ
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Смілянський продовжує виконувати обов’язки гендиректора, - Укрпошта

Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої посадові обов'язки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Компанія зробила офіційну заяву

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", – зазначили в компанії.

Укрпошта працює у штатному режимі

Водночас у компанії повідомили, що "Укрпошта" продовжує працювати у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків російських обстрілів та погодних умов.

  • Нагадаємо, як  повідомляв раніше Цензор.НЕТ, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України про визнання його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Смілянський пов'язав рішення НБУ зі створенням. поштового банку.

Також читайте: У Нацбанку пропонують створити окрему компанію для фінансових послуг "Укрпошти"

Автор: 

НБУ (10892) Укрпошта (1179) Смілянський Ігор (216)
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Топ коментарі
+2
Ну як же українська пошта може обійтися без смілянських?
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01.07.2026 09:57 Відповісти
+2
Це "дуже потужний" менеджер, який сміливо взявся за справу і передрав усе з Нової пошти, для цього треба бути дуже розумним! При цьому отримувати мільйон в місяць, правда у поштарів при цьому зарплата 12 тисяч, але це неважливо! І звичайно за посаду ніхто нікому не платив і щомісяця нікому нічого не заносять, просто Смілянський це рівень Біла Гейтца або вище. Цікаво, скільки б такому "менеджеру" платили, наприклад, в США або ФРН і чи знайшов би він там роботу?
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01.07.2026 10:38 Відповісти
+1
А де ж обіцяне звільнення Все вірішено---кеш забрали.
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01.07.2026 09:55 Відповісти

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