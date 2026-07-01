Смілянський продовжує виконувати обов’язки гендиректора, - Укрпошта

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої посадові обов'язки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Компанія зробила офіційну заяву

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", – зазначили в компанії.

Укрпошта працює у штатному режимі

Водночас у компанії повідомили, що "Укрпошта" продовжує працювати у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків російських обстрілів та погодних умов.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України про визнання його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Смілянський пов'язав рішення НБУ зі створенням. поштового банку.

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